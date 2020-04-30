Почта России сообщает о режиме работы отделений в Приангарье на майских праздниках

Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Почта России сообщает о режиме работы отделений в Приангарье в майские праздничные дни.

Как сообщает пресс-служба УФПС по Иркутской области, 1 и 9 мая 2020 года для всех почтовых отделений Иркутской области объявлены выходными днями. По установленному графику клиентов будут принимать 2, 3, 6, 7 и 10 мая, 4 и 11 мая – по режиму работы субботы, 5 мая – по режиму работы воскресенья. Кроме того, 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

– Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы, – отмечают в Почте России. – Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.