Почти 180 обращений к Владимиру Путину поступило на 5 сентября из затопленных районов Приангарья

Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 5 сентября из территорий, пострадавших в результате наводнения, поступило 490 обращений граждан. Их них 175 направлены в адрес президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба губернатора.

Отмечается, что наибольшее количество обращений, адресованных главе государства, касаются выдачи свидетельств, удостоверяющих право на получение социальных выплат на приобретение или строительство жилых помещений. Также среди вопросов преобладают темы осуществления финансовой помощи, предоставления жилых помещений, составления актов обследования жилья, пострадавшего в результате паводка, компенсации за дачный участок и потерянный урожай, проведения ремонта пострадавшего жилья, установления факта проживания в утраченном жилом помещении, трудоустройства.

– Осуществлен детальный анализ каждого поступившего обращения. С учетом характера обращений по каждому проблемному блоку вопросов определены ответственные кураторы, обеспечивающие оперативную, адресную отработку каждого обозначенного вопроса. Проводится индивидуальное разрешение ситуаций, обозначенных в обращениях пострадавших граждан, налажена прямая связь с заявителями для уточнения вопроса и отработки путей его решения, – рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В ходе рассмотрения обращений людей консультируют, им оказывается правовое сопровождение. Для получения социальных выплат разъясняется порядок установления, восстановления прав, в том числе в судебном порядке. Ряд вопросов, в первую очередь связанных с финансовой помощью, реализацией прав на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья, уже решен.