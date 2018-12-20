Почти 200 жителей Тайшета вступили в регистр доноров костного мозга в помощь маленькой девочке

Тайшет, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете 199 жителей вступили в регистр доноров костного мозга. Акция проводится в поддержку маленькой жительницы города, которая страдает раком крови, сообщает пресс-служба «Русфонда». В Тайшете акцию провели 17 декабря. Волонтёр «Русфонда» приехал в город с пробирками из медицинского офиса «Инвитро» Красноярска. Такая же акция 18 декабря стартовала в Новосибирске, Красноярске и Иркутске, она продлится до 28 декабря. Сейчас девочка лечится в Санкт-Петербурге и получает химиотерапию, чтобы добиться стабилизации состояния – ремиссии. После чего ей показана пересадка костного мозга – только это спасет девочке жизнь. По словам мамы девочки, на сегодня подходящего донора для пересадки костного мозга для малышки в зарубежных и российских регистрах не нашли. Любой человек в возрасте от 18 до 45 лет без серьезных заболеваний может прийти в медицинский офис «Инвитро» в городах Сибири, сдать кровь на типирование и таким образом вступить в Национальный регистр доноров костного мозга. Возможно, кто-то из тех, кто сдаст кровь, окажется «генетическим близнецом» больной девочки и сможет спасти ребенку жизнь. – По итогам октября и ноября 2018 года через наши медицинские офисы прошло порядка 2000 доноров, – отмечает генеральный директор «Инвитро – Сибирь» Александр Хамидулин. – Если так пойдет и дальше, то в течение года мы своими силами сможем пополнить регистр доноров косного мозга на 12 тысяч человек. Сейчас же в России очень мало доноров, и часто заболевшему не успевают найти подходящего кандидата. Я как врач понимаю важность этого дела: таким образом мы сможем спасти маленьких детей, у которых часто возникают заболевания крови. На сегодняшний день донорство – один из немногих способов лечения до полного выздоровления. Рак крови – одно из самых распространенных заболеваний в онкологии, но и самых излечимых, если возможна пересадка костного мозга (кроветворных клеток) от подходящего донора. – Жителям России не всегда могут найти подходящего донора в зарубежных регистрах, несмотря на то, что там миллионы добровольцев, – говорит координатор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова по СФО Елизавета Бражник. – На территории России живут определенные национальности, народы и подходящим донором в случае пересадки костного мозга иногда может быть только наш человек со схожим генотипом. Чем больше людей вступит в регистр, тем больше россиян удастся спасти. Чтобы поучаствовать в акции, необходимо сдать 4-9 мл крови из вены на типирование. В течение 1-3 месяцев в лаборатории «Русфонда» будет определен набор генов каждого человека, сдавшего кровь. Если он окажется подходящим донором для девочки, ему позвонят из регистра, и он сможет спасти ей жизнь. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... благотворительность

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