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24.08.2018

Почти 3 тысячи заключённых в Иркутской области претендуют на перерасчёт сроков

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 2 тысячи 906 осуждённых подпадают под новый порядок зачета времени содержания под стражей в срок отбывания наказания. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

Это те осуждённые, которые отбывают наказание в исправительных колониях общего режима, колониях-поселениях и воспитательной колонии. На сегодня двоим заключённым суд уже снизил сроки лишения свободы, троих освободил из колонии общего режима.

Напомним, порядок зачёта времени содержания подсудимых под стражей в срок отбывания наказания в России поменялся с 14 июля 2018 года. С 1996 года один день, проведённый в СИЗО или под домашним арестом до приговора, приравнивался к одному дню лишения свободы. Теперь действует норма «сутки за полтора» при отбывании наказания в воспитательной колонии или исправительной колонии общего режима, «сутки за двое» – для колоний-поселений. Решение о перерасчёте срока принимает суд.

Не затронули изменения особо опасных рецидивистов, тех, кому в порядке помилования смертная казнь заменена лишением свободы пожизненно или на 25 лет, а также осужденных за преступления террористической направленности.

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