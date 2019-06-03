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03.06.2019

Почти 5 тысяч жителей Приангарья, Читы и Забайкалья бежали «Зеленый марафон» Сбербанка

Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В городах, где расположены офисы Байкальского банка Сбербанка, 1 июня состоялись массовые состязания по бегу. В Иркутске, Братске, Якутске, Чите, Улан-Удэ в мероприятиях «Зеленого марафона» приняли участие 4900 человек, из них в стартах беговых дистанций марафона – 3330.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, «Зеленый марафон» проводится по инициативе Сбербанка по всей территории России с 2012 года. Целью спортивно-социальной акции является пропаганда здорового образа жизни и поддержка благотворительных проектов. Слоган марафона в 2019 году был посвящен детям – «Бежим со смыслом. Бежим ради детей». Во всех городах-участниках марафона были развернуты специальные локации по сбору пожертвований в фонд «Обнаженные сердца» и местные благотворительные организации.

– Массовый забег-2019 установил новые рекорды и назвал новые имена победителей соревнования. В Иркутске спортивно-развлекательное мероприятие прошло в самых сложных условиях, понижение температуры и проливной дождь стали дополнительным испытанием для бегунов. Но массовый старт еще раз доказал, что спорт не зависит от погоды или времени года, – отметили в Сбербанке.

В забеге «Зеленого марафона» принял участие и председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин, он пробежал дистанцию в 4,2 км со всеми участниками иркутского марафона, а перед началом массового старта поприветствовал всех гостей и участников спортивной акции.

– Наш «Зеленый марафон» набирает силу. Уже 120 тысяч человек, 68 городов поддерживают инициативу Сбербанка и это не только Россия, но и Белоруссия, и Казахстан. Дистанция забега тоже приближается к дистанции настоящего марафона, в некоторых городах это уже не только 4,2 км, но и 10 километров, а в Москве в этом году впервые состоялся забег на 42 км. Мы тоже к этому будем стремиться. Я очень рад, что массовый спорт набирает силу и сторонников и даже непогода не испугала участников «Зеленого марафона». Прекрасно, что и дети участвуют в забеге. Впервые мы провели инклюзивные состязания, участники этого забега соревновались первыми, в самый сильный дождь и вдвойне показали силу своего характера, азарт и спортивную закалку, – сказал он.

Победителем «Зеленого марафона» в Иркутске стал Сергей Нечпай, он первым прибежал к финишу, дистанцию в 4.2 километра преодолел за 11 минут 55 секунд. Сергей Нечпай – профессиональный спортсмен, тренер бегового клуба, участвует уже в седьмом марафоне Сбербанка в Иркутске и трижды был его победителем, это его новая победа.

– Я люблю бегать и победа в марафоне для меня не самоцель, но – важна. Здорово, что в Иркутске проводятся мероприятия, популяризирующие спорт. Посмотрите, как намного чаще сейчас стали проводиться подобные старты – и для профессионалов, и для любителей. А «Зеленый марафон» – это еще и праздник, веселая позитивная атмосфера, у меня вся семья обычно здесь участвует. Важно и то, что Сбербанк проводит его бесплатно, не собирает регистрационные взносы, это тоже вовлекает людей к участию в массовом забеге. Отличная традиция, – поделился Сергей Нечпай.

Победительницей марафона среди женщин стала Ольга Ницина (результат – 4,2 км за 13 минут 28 секунд), она впервые участвовала «Зеленом марафоне».

– Так здорово и интересно бежать с друзьями и коллегами рядом, состязаться! Я очень хотела проверить свои возможности. Рада, что получилось и победить, и поддержать мероприятие, популяризирующее бег. Сейчас это так важно всем – жить интересно, участвовать в мероприятиях двигательной активности. Сбербанк – молодец, классно все организовали и маршрут великолепный, по набережной Ангары пробежаться даже в дождь было радостно, – сказала она.

В «Зеленом марафоне» обязательно принимают участие работники Сбербанка и члены их семей, их результаты традиционно фиксируются отдельно. Лучшей бегуньей Сбербанка в Иркутске была признана Алена Тоурон, она финишировала в марафоне через 18 минут 20 секунд, и это – лучший результат среди банковских сотрудниц в «Зеленом марафоне-2019». Девушка поддерживает спортивную акцию банка уже третий год подряд, в прошлом году показала на марафоне третий результат и вот – новый рывок.

– Бег – мое хобби, я бегаю по вечерам после работы. Это отличный способ разрядки и настроя на позитив. Обязательно побегу марафон и в следующем году, хочу улучшить свой результат, – поделилась Алена Тоурон.

Среди мужчин-работников Сбербанка в Иркутске самым быстрым участником «Зеленого марафона» стал Валерий Попов с результатом 15 минут 33 секунды.

Дистанции для детей традиционно являются обязательной частью «Зеленого марафона», в этом году его забеги были разделены на подгруппы – для детей 7-9 лет (100 м) и 10-13 (400 м). Среди мальчиков победителями марафона стали Артем Васин (9 лет) и Семен Кашицын (13 лет), среди девочек – Людмила Пекарья (8 лет) и Елизавета Новобрицкая.

Впервые на дистанцию «Зеленого марафона» в Иркутске в этом году вышли спортсмены-колясочники – 12 членов Всероссийского общества инвалидов, в том числе из Ангарска, Усолья-Сибирского и Заларей, специально прибыли на иркутский стадион «Труд», чтобы принять участие в инклюзивном забеге. Лучшие результаты на дистанции 60 м показали Александра Теплоухова и Анатолий Мокин.

– Лично для меня это была хорошая стартовая площадка перед отбором на «Сибириаду». Очень важно, что у нас, инвалидов, появляется все больше возможностей участвовать в различных соревнованиях. И наш забег в «Зеленом марафоне» – это наглядный пример другим людям, имеющим инвалидность по здоровью, того, что можно всем жить активно и интересно, можно и нужно выбираться из своих квартир. Для инвалидов очень важно перебороть этот барьер, многие ведь сидят в четырех стенах, замыкаются в себе. Больше надо проводить таких соревнований. Понемногу меняется наше общество и это радует. Я имею инвалидность с 1980-го года, могу точно вам сказать, что до 2000 года нас вообще как будто не было. Все жили сами по себе, а сейчас мир меняется в отношении к инвалидам. И здорово, что Сбербанк двигает такие идеи! Спасибо, это очень ценно, – рассказал победитель «Зеленого марафона-2019» в инклюзивном забеге среди мужчин Анатолий Мокин.

– Это так важно – проверить себя, свои силы. А еще важно, что марафон дал возможность встретиться с друзьями. Посмотрите, как мы все друг друга сегодня поддерживали и болели, – сказала победительница инклюзивного забега среди женщин Александра Теплоухова.

Статистика участников массового забега выглядела так: Иркутск – 501 участник марафона, из них 97 детей, 12 участников инклюзивного забега; Братск– 495 участников марафона, детей – 156, участников инклюзивного забега – 26; Улан-Удэ – 984 участника всего, детей – 184, инклюзивный забег – 14 человек; Чита– 712 участников, 95 детей, 6 участников инклюзивного забега; Якутск – 638 участников, детей – 133, участников инклюзивного забега – 52.

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