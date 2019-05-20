Почти 70 детских лагерей в Иркутской области допустили нарушения пожарной безопасности

Иркутская область, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Пожарные инспекторы в Иркутской области обнаружили нарушения требований пожарной безопасности в 67 летних детских лагерях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Всего на учёте управления надзорной деятельности и профилактической работы состоят 843 детских оздоровительных учреждения, спланированных к проведению оздоровительной кампании в 2019 году. Среди них 17 лагерей санаторного типа, 67 загородных лагерей, 29 палаточных лагерей, 19 лагерей труда и отдыха, 711 лагерей с дневным пребыванием детей (школьные площадки).

С начала 2019 года органами государственного пожарного надзора проведено 98 плановых и 33 внеплановых проверки соблюдения требований пожарной безопасности в отношении детских оздоровительных лагерей. По результатам проведенных надзорных мероприятий выявлено 298 нарушений требований пожарной безопасности на 67 объектах защиты.

– Самые распространённые нарушения допущены при эксплуатации путей эвакуации, содержании систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, неисправность электросетей, наружного противопожарного водоснабжения и недостаточное количество первичных средств пожаротушения. На сегодняшний день устранено 75 нарушений требований пожарной безопасности, – говорят в ГУ МЧС.

За несоблюдение требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием детей к административной ответственности привлечено 32 юридических и 32 должностных лица. За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений в судебные органы направлено восемь протоколов об административных правонарушениях.

Актуальным остается вопрос защиты детских оздоровительных лагерей от перехода на них лесных пожаров. Всего на территории Иркутской области 56 лагерей с круглосуточным пребыванием детей, имеющие общую границу с лесными массивами, 22 из них находятся непосредственно в лесном массиве либо расположены вплотную к лесным насаждениям. Все выявленные нарушения в детских оздоровительных лагерях должны быть устранены до начала сезона, в противном случае они не будут допущены к приёму детей.

Общее количество сил и средств, задействованных в прикрытии учреждений отдыха и оздоровления детей, составляет 1741 человек личного состава и 419 единиц техники, из которых базирующиеся вне населенных пунктов – 358 человек и 61 единица техники.