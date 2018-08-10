|Общество
|09.08.2018
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Почти на 40 избирательных участках Иркутской области нарушена пожарная безопасность
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Иркутская область, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на 37 избирательных участках выявили нарушения требований пожарной безопасности. Об этом со ссылкой на замгубернатора-руководителя аппарата правительства региона Дмитрия Чернышова сообщает пресс-служба облправительства.
– Главы муниципалитетов должны оперативно отработать эти вопросы с избирательными комиссиями. В случаях, когда невозможно устранить нарушения, мы готовы оказать содействие в подборе помещений, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, – сказал Дмитрий Чернышов.
Также он поручил главам муниципалитетов проработать вопросы по обеспечению избирательных участков оборудованием, позволяющим людям с ограниченными возможностями в полной мере реализовать свои избирательные права.
Первостепенной задачей он назвал проработку надёжного механизма взаимодействия между паспортно-визовыми службами, ЗАГСами, домоуправлениями и администрациями городов, районов и поселений.
– Качественная работа по уточнению сведений об избирателях имеет огромное значение при проведении выборов. Поэтому учреждения и организации, осуществляющие учет населения и представляющие сведения об избирателях, должны в полной мере нести ответственность за недостоверность и несвоевременность передачи соответствующих сведений, – отметил Дмитрий Чернышов.
Напомним, в единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории Иркутской области пройдут выборы депутатов Законодательного собрания, глав и депутатов дум муниципальных образований по 165 избирательным кампаниям.
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