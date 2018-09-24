Почти на 780 миллионов рублей планируется увеличить финансирование здравоохранения Приангарья в 2018 году

Иркутская область, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Финансирование государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» в 2018 году предлагается увеличить на 779,1 млн рублей.

Об этом заявил министр здравоохранения Приангарья Олег Ярошенко на заседании правительства Иркутской области, на котором рассматривались изменения областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в частности, предлагается дополнительно направить 167,8 млн рублей на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

– Дополнительные средства позволят увеличить количество пациентов, которым будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь в Иркутской областной клинической больнице и Областном онкологическом диспансере до 3711 человек. Эти меры призваны повысить продолжительность жизни и сократить смертность, – подчеркнул Олег Ярошенко.

Также предполагается дополнительно направить 139,5 млн рублей на приобретение 48 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» и «С». 120 млн рублей планируется добавить на закупку медоборудования, 42 млн рублей – на закупку антибактериальных лекарственных препаратов для лечения больных туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. Кроме того, предлагается увеличить на 23,1 млн рублей средства областного бюджета на приобретение иммунобиологических лекарственных препаратов.

На закупку антиретровирусных препаратов и диагностических тест-систем предполагается добавить 32,5 млн рублей. Также планируется увеличить финансирование на приобретение здания в поселке Молодежный Иркутского района для размещения поликлиники ОГБУЗ «Иркутская районная больница». Для этого потребуется 110 млн рублей. В 2019 году процедура приобретения здания будет завершена.

Дополнительные деньги из областного бюджета предлагается направить и на завершение строительства объекта «Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену» в поселке Бохан (186,9 млн рублей).

С учетом предлагаемых изменений финансирование государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» в 2018 году составит около 52 млрд рублей. Вопрос об увеличении финансирования будет рассмотрен на осенней сессии Законодательного собрания Приангарья.