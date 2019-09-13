Почти шесть тысяч учащихся иркутских вузов и ссузов поучаствовали в параде российского студенчества

Иркутск, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 сентября прошёл четвёртый парад российского студенчества. В нём приняли участие почти шесть тысяч учащихся иркутских вузов, ссузов, жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С приветственным словом к ним обратился мэр Иркутска Дмитрий Бердников:

– Иркутск – город студенческий! Один из крупнейших образовательных и научных центров России. Парад – самое масштабное посвящение в студенты не только в России, но и в мире! Это уникальное мероприятие объединяет десятки тысяч молодых людей в разных уголках нашей страны, – отметил глава города. – Мэрия Иркутска всегда поддерживает начинания нашей молодежи. Мы прислушиваемся к вам, а вы делитесь идеями, активно участвуете в благоустройстве города, вовлечены в волонтерскую и патриотическую работу! За вами – будущее Иркутска!

Торжественная колонна парада прошла по улицам Ленина, Карла Маркса. На площади у памятника Александру Третьему состоялась церемония посвящения первокурсников в студенты, говорят в администрации Иркутска.