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Общество
16.04.2020

Почти у половины инфицированных в Иркутской области коронавирус протекает бессимптомно

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Почти у половины заразившихся коронавирусной инфекцией в Иркутской области болезнь протекает бессимптомно.

О ситуации с коронавирусом депутатам Законодательного собрания региона на сессии областного парламента 15 апреля рассказал глава управления Роспотребнадзора по Иркутской области, главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Савиных.

Он сообщил, что по данным на 15 апреля заболеваемость коронавирусом составляет 1,9 на 100 тысяч населения. Это выше уровня предыдущего дня на 11%. Заболеваемость зарегистрирована на территории Иркутска, Ангарска, Усть-Кута, Братска, Аларского, Шелеховского, Иркутского, Нукутского, Осинского районов.

– В 15 случаях заболевания завезены из эпидемиологически неблагополучных стран и территорий – это Таиланд, ОАЭ, Испания, Москва, Бурятия и Есентуки, – сообщил Дмитрий Савиных. – Четыре случая семейных очагов – в результате контактов с прибывшими из неблагополучных стран. В 28 случаях – местное распространение от уже сформированных очагов.

Он также рассказал, что в числе инфицированных с клиникой внебольничной пневмонии – восемь случаев или 17%, с клиникой ОРВИ – 17 случаев или 36%, бессимптомное течение у 22 человек или 47%. По возрасту следующее распространение заболеваемости: до 14 лет –13%, взрослое население от 18 до 30 лет – 11%, от 31 года до 45 лет – 23%, от 40 лет до 60 – 28%, старше 60 лет – 25%.

Всего в Иркутской области зарегистрировано 26 очагов заболевания. Один очаг с десятью случаями, где произошло распространение от человека с внебольничной пневмонией, один очаг – с пятью случаями, один – с четырьмя, еще один – с тремя, три очага по два случая и 19 очагов по одному случаю.

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