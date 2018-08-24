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24.08.2018

Под Ангарском 24 августа обезвредили условных террористов

Ангарск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Оперативный штаб в Иркутской области провел плановые учения в Ангарске по отработке действий по поиску и обезвреживанию условных террористов в горно-лесистой местности. Цель поразили из движущегося БТР.

По сценарию учений группа неизвестных людей попыталась проникнуть на территорию Ангарского электролизного химического комбината с целью совершения террористического акта. В результате вооруженного столкновения охранники  предприятия отразили нападение «террористов» и организовали их преследование. Преступники укрепились в здании поста дежурного по железнодорожному переезду и оказали вооруженное сопротивление.

На этом этапе учебного сценария начальником УФСБ по Иркутской области принято решение о проведении контртеррористической операции, создан оперативный штаб. Приняты меры по обеспечению безопасности граждан в условиях совершения террористического акта.

В дальнейшем группы сотрудников силовых ведомств столкнулись с различными неожиданными для них боевыми ситуациями – поиском схронов со взрывчаткой, обезвреживанием самодельного взрывного устройства, использованием противником мин-ловушек, попыткой прорыва «террористов», их поиском и нейтрализацией в лесном массиве.

По информации оперативного штаба, в учениях приняли участие сотрудники региональных УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии, ВС ЛУ МВД на транспорте, ГУ МЧС, ГУФСИН, ЦССИ ФСО, правительства Иркутской области, органов местного самоуправления, экстренной медицинской помощи. В учебной ситуации проверены взаимодействие и слаженность действий привлеченных подразделений. Руководство учений отметило высокий уровень подготовки личного состава к действиям в условиях совершения террористического акта.

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