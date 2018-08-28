|Общество
|29.08.2018
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Под Ангарском каждый год будут праздновать День молодой картошки
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Ангарск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В ангарском посёлке Мегет 25 августа впервые отпраздновали День молодой картошки. Планируется, что мероприятие будет ежегодным, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Праздничные мероприятия «Хлеб – Батюшка, картошка – Матушка» состоялись в а центральной площади поселка. Во время праздника прошли несколько конкурсов.
Участниками конкурса «Картофельный дизайн», который прошел в рамках праздничных мероприятий, стали воспитанники студии ремесел «ВозРождаю» Детской школы искусств и многодетная семья Славновых. Победителей отметили подарками.
Призы получили и дети, которые активно участвовали в разнообразных конкурсах на «картофельную» тематику. Все желающие смогли продегустировать тушеную картошку «по-солдатски»: на площади работала полевая кухня.
Кульминацией праздника стала дискотека под открытым небом.
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