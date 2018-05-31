Под Бирюсинском медведица с медвежатами ограбила пасеку сотрудницы полиции

Тайшетский район, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе медведица с медвежатами ограбила пасеку офицера полиции.

Как сообщает «Тайшет 24», в ночь на 31 мая медведица с двумя медвежатами ворвалась на дачный участок сотрудницы полиции, где разворотила пчелиные ульи. Мёд из одного улья звери продегустировали на месте, а «внутренности» второго прихватили с собой.

Перепуганная женщина, проснувшаяся от шума во дворе, наблюдала за всем происходящим из окна дачного домика.

Инцидент случился в 11 километрах от Бирюсинска. Дачи там расположены непосредственно в лесном массиве.

Напомним, ранее стало известно о том, что медведица также бродит на северной окраине Тайшета в районе бывшей лыжной базы. Животное наведывалось и в некоторые частные подворья. Местные жители получили лицензию на её отстрел и устроили за ней охоту, но результатов она не принесла.