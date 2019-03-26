Под давлением омбудсмена Минздрав Иркутской области обеспечил онкобольного льготными лекарствами

Иркутская область, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный по правам человека по Иркутской области Виктор Игнатенко добился, чтобы региональный Минздрав обеспечил онкобольного льготными лекарствами.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, к нему обратилась жительница поселка Веселый Чунского района в интересах своего супруга.

Она сообщила, что ее мужу был поставлен онкологический диагноз и выданы рецепты на получение льготных лекарственных препаратов Бикалутамид и Бусерелин, однако получить их удалось лишь единожды. По истечении первого месяца приема препаратов продолжить лечение не получилось, так как нужных лекарств в аптеке не оказалось.

После вмешательства уполномоченного министерство здравоохранения Иркутской области оперативно приняло меры, и уже на следующий день пациента обеспечили необходимыми для жизни лекарствами.