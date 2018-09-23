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24.09.2018

Под Иркутском на месте сгоревшего леса высадили более 40 тысяч сеянцев сосны

Иркутский район, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Гороховском участковом лесничестве в Иркутском районе активисты ОНФ высадили более 40 тысяч сеянцев сосны на участке общей площадью 10,1 га. Ранее тут бушевали лесные пожары, сообщает пресс-служба иркутского отделения организации.

Молодые сосны посадили во время акции «Живи, лес!». В ней приняли участие более 250 человек. Как рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович, сеянцы сосны были высажены на месте лесов, которые погибли во время пожаров в 2010 году.

Он также пояснил, что по соседству находится участок, на котором посадили лес весной нынешнего года. Тогда на участке общей площадью в 20 гектаров появилось около 80 новых деревьев. Из них более тысячи деревьев были приобретены на личные средства президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

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