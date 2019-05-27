Подопечных Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, научили прыжкам на батуте в Иркутске

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Международного дня защиты детей прыжкам на батуте научили 12 воспитанников ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района Иркутска» в возрасте от семи до 10 лет.

Благотворительный мастер-класс организован партийным проектом «Единой России» «Детский спорт» совместно с модельным домом Екатерины Чопей, сообщает пресс-служба реготделения партии.

По словам организатора мероприятия, председателя регионального общественного совета партпроекта «Детский спорт» Якова Миндрулева, мастерству прыжков на батуте ребятишек обучил президент Федерации батутного спорта в Иркутской области.

– Тренер провел разминку с ребятами, научил их азам батутного спорта и несложным акробатическим приемам: падать на спину, делать сальто вперед и назад. До этого дети этих приемов никогда не выполняли, но за время двухчасового мастер-класса, научились и с удовольствием повторяли, – сообщил организатор мероприятия.

Тренировка началась с выполнения простых прыжков, которые постепенно усложнялись добавлением элементов акробатических упражнений. Кроме того, за время мастер-класса, дети научились держать равновесие, ходить по веревке. Мастер-класс прошел при строгом соблюдении правил безопасности и дисциплины.

Завершил спортивный мастер-класс небольшой фуршет от организаторов, детей накормили пиццей с соком.

Как рассказал председатель общественного совета проекта «Детский спорт», такие мероприятия проводятся с целью популяризации здорового образа жизни среди подростков и повышения интереса детей к занятиям спортом. По его словам, несмотря на то, что мастер-класс для воспитанников ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района Иркутска» приурочен ко Дню защиты детей, добрые дела проект старается проводить как можно чаще и призвал жителей Иркутской области так же совершать добрые поступки для детей вне зависимости от календарных праздников.

– Всегда, когда делаешь добро, особенно детям, на душе становится светло и приятно. Я бы, наверное, призвал всех делать добро для детей не только в преддверии 1 июня, каждый день, – заключил Яков Миндрулев.

Напомним, одним из приоритетных направлений деятельности партии «Единая Россия» является поддержка развития инициатив по организации спортивно-массовой деятельности, детского и юношеского спорта, содействие продвижению здорового образа жизни среди граждан и вовлечение их в решение проблем организации спортивного досуга по месту жительства. Так, на территории Иркутской области реализуется федеральный партийный проект «Детский спорт».