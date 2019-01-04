Подростковый алкоголизм: как не допустить?

Российская Федерация, 4.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Большинство подростков начинает "баловаться" алкогольными напитками с 14 лет. Не помогают никакие запреты на продажу и другие ограничительные меры. Одни начинают регулярно пить алкоголь раньше, другие – позже. Но согласно статистике, проблема в равной степени касается как девочек, так и парней. Родители отказываются замечать, что у их ребенка начинает развиваться алкоголизм. К тому же ранние стадии пагубного пристрастия у подростков незаметны из-за специфики подросткового возраста. Так что даже если ваш ребенок – умница, хорошо учится в школе и вообще всегда радует родителей, тогда не поленитесь прочитать эту небольшую статью. Важно понимать, что лечение алкоголизма у женщин, мужчин и подростков – это три разных направления, которые имеют только схожий фундамент. Причины развития алкоголизма у подростков В странах Европы около 15% подростков каждый день пьет алкогольные напитки. Если верить статистике наркологов России, в нашей стране 90% случаев связано с неблагополучными отношениями в семье и низким доходом. Одновременно с этим 50% тинейджеров, которые начали увлекаться спиртным, росли в благополучной семье. Проблема заключается в том, что чрезмерное увлечение карьерой или младшим ребенком лишает внимания подростка. Подросток – это незрелая личность, которая легко поддается внушению. Если посмотреть на современную культуру и агрессивно распространяемую рекламу, можно увидеть, что сплошь и рядом пропагандируется алкоголь и наркотики. Музыка, фильмы, блогеры – неправильный образ жизни навязывается со всех сторон. У подростка появляется выпить алкоголь вместе с компанией, чтобы не выделяться. Или же, наоборот, таким образом выделиться на фоне других и продемонстрировать свое превосходство. Разрушительное действие алкоголя: как понять, что с ребенком что-то не так? Любой подросток, который попробовал алкоголь и почувствовал что это такое, наверняка быстро втянется. Этиловый спирт пагубно влияет на нервную систему, которая в меру возраста не успела окрепнуть. Далее начинается разрушение внутренних органов. В алкоголика молодой человек может превратиться за несколько месяцев. Если в семье никто никогда не пил, между родителями и ребенком доверительные и уважительные отношения, у него есть любимое дело и интересные развлечения – риск пристрастия к алкоголю минимальный. Обратите внимание, что многие подростки начинают пить спиртное только потому, что им больше нечем заняться. Если вы с детства заставляли ребенка учиться, чтобы он был отличником, из-за чрезмерных неадекватных нагрузок, достигнув подросткового возраста, он может пристраститься к бутылке. Одни попадают в неправильные компании, другие просто мстят родителям. Когда ваш ребенок поздно вернулся домой, и вы не смогли убедиться в его состоянии, присмотритесь к его поведению. Любому пьющему человеку, а особенно молодому и неокрепшему, свойственны резкие перепады настроения. Веселье и эйфория в один момент сменяется унынием и депрессией. Что должны делать родители? Чтобы не допустить развития алкогольной зависимости у ребенка, нужно изначально исключить все перечисленные выше факторы, которые могут оказать хоть какое-то влияние. Если подросток изменил поведение, от него пахнет спиртным – не читайте ему лекции, ни в коем случае не унижайте его – это не сработает. Важно обратиться за квалифицированной помощью в реабилитационный центр, где за дело возьмутся опытные психологи, наркологи и психотерапевты. Также в таком центре вам предоставят полезные консультации по поводу того, как нужно себя вести. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.