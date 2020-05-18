Поликлиника Иркутской городской больницы №3 в период пандемии перестроила свою работу

Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Поликлиника Иркутской городской клинической больницы № 3 в период пандемии COVID-19 перестроила свою работу с максимальным комфортом для населения округа. Об этом сообщают активисты.

– К нашему учреждению прикреплено 40 тысяч человек, – поделилась заведующая Алена Кузнецова. – Большинство из них – люди пожилого возраста, поэтому мы усилили работу по оказанию медико-санитарной помощи на дому. В обязательном порядке обслуживаются на дому пациенты всех диспансерных групп, страдающие кардиологическими и онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом. К ним на дом приходят не только участковые терапевты, но, в случае необходимости, и узкие специалисты – кардиолог, невролог, окулист.

– Если обычно я ходила по вызовам раз в неделю, то теперь каждый день консультирую одного-двух пациентов на дому, – добавляет кардиолог поликлиники Ирина Маркова. – Также постоянно работаю дистанционно, по телефону. У всех моих пациентов и их родственников есть мой мобильный, они звонят, рассказывают о самочувствии, отчитываются о приеме лекарств, задают интересующие вопросы. Бывает, что и кардиограмму на дому делаем, и анализы берем.

При этом все противоэпидемические требования в поликлинике соблюдаются, нет скопления людей у регистратуры и кабинетов, на входе проводится термометрия и обработка рук.

Участковые терапевты перед входом в квартиры пациентов также предпринимают все меры безопасности.

– В подъезде перед квартирой пациента я надеваю одноразовый медицинский халат, бахилы, перчатки, меняю маску. С собой обязательно есть спиртовые салфетки – ими протираю фонендоскоп, тонометр, – рассказывает врач-терапевт Нина Балдунникова, у которой под наблюдением 700 диспансерных больных. – После каждого визита все средства индивидуальной защиты снимаю, опять же за пределами квартиры пациента, упаковываю в специальный пакет, который по возвращении в поликлинику передаю на утилизацию. К следующему пациенту я вхожу, надев новые средства индивидуальной защиты.