Полицейские Приангарья к 300-летию ведомства установили вымпел на вершине пика Мунку-Сардык

Бурятия, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Правоохранители Приангарья в честь 300-летия российской полиции установили стилизованный памятный вымпел на самой высокой вершине Восточных Саян – пике Мунку-Сардык.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, участие в восхождении приняли сотрудники полиции Восточно-Сибирского института МВД России и регионального Главка МВД. Для преодоления намеченного маршрута команде потребовалось трое суток. Все это время они находились в экстремальных температурных и погодных условиях, а для подъема использовали специальное снаряжение – кошки, ледорубы, лыжные палки.

После акклиматизации к высокогорью участники экспедиции прошли по горно-пересеченной местности по оледеневшему руслу реки и на высоте 2613 метров остановились на ночлег. На следующий день полицейские успешно поднялись на вершину Мунку Сардык, где на высоте 3,5 тысячи метров развернули специально подготовленную атрибутику с юбилейной символикой.