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07.05.2018

Полицейского из Киренского района наградили за спасение утопающих 15 лет спустя

Киренский район, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Замначальника Киренского МО МВД по охране общественного порядка, подполковника полиции Александра Суханова наградили медалью «За спасение погибающих на водах». Свой подвиг он совершил еще в 2003 году.

Наградил его заместитель начальника ГУ МЧС по Иркутской области Валерий Шанц 4 мая на торжественной церемонии вручения ведомственных наград за заслуги в области защиты населения и территорий от ЧС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, весной 2003 года Александр Суханов, замещая на тот момент должность участкового уполномоченного, совместно с инструктором пожарной части Сергеем Потаповым принимал участие в рейдовых мероприятиях, проводимых в жилом секторе. По рации дежурный отдела передал информацию о провалившемся под лед автомобиле.

Оказалось, что местный житель, несмотря на закрытие зимника, решил перебраться на другой берег реки по льду. Сам водитель сумел только выбраться из затонувшего автомобиля и из последних сил держался за кромку льда. Ситуация осложнялась тем, что к месту провала невозможно было приблизиться, так как хрупкий весенний лед не выдерживал и ломался. Александр Суханов подполз к пострадавшему так близко, насколько это было возможно, и кинул ему автомобильную стропу, после чего вместе с коллегой из МЧС они извлекли замерзшего человека из воды и доставили в медицинское учреждение.

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