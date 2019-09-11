«Полюс Вернинское»: поддержка талантливых детей – приоритет для компании

Бодайбинский район, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Полюс Вернинское» уделяет большое внимание развитию талантливых детей. Золотодобывающее предприятие вкладывает деньги в спортивную инфраструктуру Бодайбинского района, оплачивает поездки ребят на образовательные мероприятия и соревнования, которые проходят в других городах России и мира, помогает многодетным семьям. Компания участвует в акции «Собери ребенка в школу», к новому учебному году для 30 детей были закуплены рюкзаки и ранцы, канцелярские принадлежности, обувь и спортивные костюмы. Сегодня в рубрике «Верные делу» речь пойдет о проектах «Полюс Вернинского» по поддержке детей и молодежи. Как сообщают в компании, из-за удаленности Бодайбо и Бодайбинского района существуют некоторые ограничения, которые зачастую не позволяют местным талантливым ребятам реализовать свой потенциал. Они не имеют возможности так часто выезжать на соревнования, на образовательные и культурные мероприятия, как их сверстники на большой земле. В компании «Полюс Вернинское» уверены, что дети не должны страдать из-за географической удаленности, и поэтому всячески поддерживают юные таланты. В начале мая 2019 года Аксинья Малова вернулась с серебряной медалью первенства России по тайскому боксу в категории 12-13 лет. Юная бодайбинка впервые принимала участие в соревнованиях такого масштаба. Побороться за победу в Москву приехали около 700 спортсменов со всей России. Тренер Сергей Поздняков считает результат подопечной большим достижением, ведь призовое место позволит Аксинье принять участие в первенстве мира. – Без помощи компании «Полюс Вернинское» этот успех никогда бы не состоялся, – сказал тренер тайского бокса «Викинг» Сергей Поздняков. – Нам оплатили не только билеты в Москву, но и все расходы на проживание на период турнира. Мы могли ни о чем не переживать и спокойно готовиться к состязаниям. Сотрудничество «Полюс Вернинского» и клуба длится уже несколько лет. Например, компания также оказывала финансовую поддержку бодайбинке Диане Пустовой, которая в 2018 году стала вице-чемпионкой на первенстве планеты, проходившем в Таиланде. Увлекательную поездку в Новосибирск на каникулах совершили 10 учеников Кропоткинской средней школы. Съездить в большой город из отдаленного северного поселка, расположенного в 130 км от Бодайбо, может позволить далеко не каждый, и без помощи золотодобывающего предприятия такое путешествие вряд ли могло состояться. Пять незабываемых дней были наполнены экскурсиями по музеям, походами в зоопарк, развлечениями в аквапарке. Побывали школьники и в знаменитом научном центре – новосибирском Академгородке. – Когда я загорелась идеей поездки ребят и начала решать организационные вопросы, мне даже самой не верилось, что она осуществится. И поэтому до последнего все держала в тайне, чтобы у детей не было разочарования. Хочется сказать искренние слова благодарности руководству «Полюс Вернинское» за то, что они, как настоящие волшебники, превратили эту мечту в явь, и группе наших ребят удалось совершить такое увлекательное путешествие, – рассказала директор кропоткинской средней школы Валентина Леонтьева. В первую очередь в компании стараются оказывать поддержку ребятам из многодетных семей и семей с небольшим материальным достатком. Каждый год к началу учебного года на средства предприятия закупается форма, портфели и рюкзаки, все необходимые канцелярские принадлежности, спортивная обувь. Например, этим летом подарки получили сразу 30 детей из Бодайбо, Кропоткина и Мамакана. Но в компании «Полюс Вернинское» не ограничиваются только спонсорской помощью. Так благодаря проекту «Зеленый десант» у бодайбинских ребят появилась возможность зарабатывать деньги своим трудом. Каждое лето в городе при поддержке предприятия формируются экологические отряды, которые приводят город в порядок. Юные экологи работают пять дней в неделю по четыре часа. В отряды преимущественно набирались ребята из многодетных семей и семей с трудной жизненной ситуацией. – В прошлом году у нас работал только один отряд, а теперь уже два, – рассказал директор детского оздоровительно-образовательного центра Юрий Тюрин. – Дети довольны, у них приличная заработная плата и бесплатное питание. Проект «Зеленый десант» призван помогать юным бодайбинцам проходить трудовую адаптацию, воспитывает в них чувство ответственности. Конечно, важна и материальная составляющая, ребята видят, что их труд ценят, и работают с еще большей самоотдачей. Специалисты «Полюс Вернинского» каждый месяц устраивают для бодайбинских детей «Уроки безопасности», ездят по школам всего района, рассказывают о правилах поведения на дороге, в быту, на игровых площадках. Создание безопасной среды – одна из ключевых задач для компании. Успехи «Вернинского» в развитии политики безопасности сегодня отмечены на российском и международном уровне. Своими знаниями предприятие охотно делится с людьми, которые живут на территориях присутствия компании, и особенно с подрастающим поколением. Поддержка детей – это инвестиции в будущее. На «Вернинском» в этом уверены, поэтому стимулируют своих работников при рождении ребенка, выплачивают материальную помощь. Также предприятие компенсирует своим сотрудникам затраты на отдых детей в оздоровительных лагерях, в санаториях и профилакториях. – Поддержка детей и молодежи является приоритетным направлением для компании «Полюс Вернинское». Мы заинтересованы в том, чтобы на территории нашего присутствия юное поколение жило в комфортных условиях, имело возможность заниматься в современных спортивных и культурно-досуговых учреждениях, проявлять свои таланты, ездить в другие города. Мы хотим, чтобы выпускники школ после окончания вузов возвращались домой, работали на нашем предприятии и развивали Бодайбинский район, – отметил управляющий директор компании «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. И какое же детство без праздников. Усилиями «Вернинского» в Бодайбо ежегодно проводятся праздничные мероприятия в День защиты детей, в День молодежи и, конечно же, в Новый год. – Мы стремимся, чтобы дети в Бодайбинском районе имели возможность отдыхать и веселиться не хуже, чем их сверстники в больших городах. Мы ценим их и хотим, чтобы ребята росли здоровыми и счастливыми, – сказала директор по персоналу компании «Полюс Вернинское» Татьяна Кузнецова. Начался новый учебный год, впереди у детей интересная жизнь, насыщенная учебой, спортивными состязаниями, занятиями в кружках. Коллектив компании «Полюс Вернинское» желает всем ребятам успехов и готов поддерживать будущее поколение во всех благих начинаниях. СПРАВКА: «Полюс Вернинское» – современное горнорудное предприятие, лидер золотодобычи Иркутской области и одна из ведущих бизнес-единиц компании «Полюс».

На предприятии непрерывно внедряются самые передовые системы автоматизации процессов. Сегодня на Вернинском работают последняя версия автоматизированной системы управления горнотехническим комплексом – «Wenco», программа обмена горно-геологическими данными – «Mine Vision», единственный в регионе проект «Mine-to-mill».

«Полюс Вернинское» отличают высокие стандарты в области культуры безопасности, экологического менеджмента и производственной системы. Гордость предприятия – рекордно высокий для России показатель извлечения золота из руды.

В 2018 году на Вернинском произведено более семи тонн золота. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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