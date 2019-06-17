«Полюс Вернинское» заботится о здоровье своих работников

Бодайбинский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Врачи здравпункта компании «Полюс Вернинское» свой профессиональный праздник встретили с хорошим настроением. За последние четыре года они смогли добиться достойных результатов по снижению сердечно-сосудистых заболеваний и получить признание на конкурсе «Здоровье и безопасность», проходившем в рамках всероссийской недели охраны труда. Сегодня в рубрике «Верные делу» речь пойдет о медицинских сотрудниках, работающих в компании. Медики на Вернинском ГОКе в шутку называют себя лириками среди физиков, ведь на предприятии подавляющее число людей с техническим образованием, а врачи себя считают гуманитариями с медицинским уклоном. Но умалить значимость здравпункта невозможно. Вдали от крупных поселений здоровье сотен работников комбината зависит от небольшого врачебного коллектива. – Главное отличие от обычных поликлиник и стационаров – мы работаем с практически здоровыми людьми, – говорит ведущий специалист по охране здоровья Денис Симонов. – Наша задача, в первую очередь, обеспечить профилактику профессиональных и хронических неинфекционных заболеваний. Профилактика – это возможность повернуть время вспять, направить процесс в правильное русло, создать у работника здоровый двигательный стереотип, здоровое пищевое поведение, убрать вредные привычки, организовать здоровый психологический фон для работы. Если в государственную клинику пациент порой приходит, когда болезнь уже запущена – появились сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистой системы, – и ждет от врача мгновенного излечения, то на Вернинском система выстроена совершенно по-другому. – Любое назначение врача начинается с изменения образа жизни, режима и питания – это три постулата, о которых, к сожалению, забывают в обычных поликлиниках – все ждут волшебную пилюлю, – поделился врач здравпункта Рустам Ахмеров, который работает на ГОКе уже больше трех лет. – А наша задача объяснить, что верный путь – это профилактика. За четыре года у нас показала свою эффективность абсолютно беспристрастная практика ежедневных предсменного и послесменного медицинских осмотров. При обнаружении первых же признаков ухудшения здоровья наши работники начинают менять свой образ жизни, снижать вес, отказываться от курения, увеличивать двигательную активность. Это сразу сказалось на показателях: за последние четыре года статистика сердечно-сосудистых заболеваний на предприятии снизилась в 2,5 раза – это очень весомые показатели. И все это достигнуто за счет того, что каждый день сотрудники наблюдаются, сами видят свои проблемы со здоровьем и работают над ними под чутким присмотром врачей. – Каждый год компания «Полюс Вернинское» проводит и расширенное комплексное медобследование всего коллектива, когда приезжают врачи лучших клиник. Работникам делают ЭКГ, рентген, ФГДС, УЗИ, спирометрию, аудиометрию – такие исследования можно пройти далеко не в каждой больнице областных и районных центров. Мы постоянно что-то меняем, делаем работу подразделения более удобной для наших сотрудников. Сейчас мы работаем над тем, чтобы люди не ждали планового осмотра, а могли в любое время сделать все необходимые обследования на месте – провести УЗИ, сделать рентген-снимок, получить полноценное диспансерное наблюдение по артериальной гипертензии и тому подобное, – рассказал начальник отдела охраны труда Виктор Алымов. Предприятие внедряет в здравпункте самое современное оборудование и передовые технологии. Например, здесь работают 10 электронных систем медицинского осмотра, они включают в себя высокочувствительный тонометр, температурный датчик, алкотестер и пупиллометр. Кстати, установки не просто помогают отслеживать состояние здоровья работников, но уже полностью окупились экономически. – Впечатления от работы на Вернинском потрясающие, мы до сих не можем привыкнуть к неимоверному спектру возможностей в компании «Полюс Вернинское». Если твоя инициатива обоснована, если она может принести социальный, медицинский и экономический эффект, то всегда радушно встречается и поддерживается руководством. Я такого не встречал ни в одном другом учреждении, – продолжает Денис Симонов. Но, конечно, никакое оборудование в медицине не заменит чуткого отношения врачей. На Вернинском медицинский коллектив совсем небольшой, но каждый работник умеет контактировать с любым пациентом, знает к ним правильный подход. Коллеги приводят в пример фельдшера Александра Жиракова. Он отличается стрессоустойчивостью, и в любой ситуации может успокоить пациента, а это очень важное качество для врача. – Особенность медицинской службы на нашем предприятии в том, что ее работа направлена, в первую очередь, на предупреждение заболеваний, хотя, конечно, никто из работников ГОКа не застрахован от тех же простуд, зубной боли, и наши врачи всегда окажут помощь таким пациентам. Профилактика начинается с ежедневных утренних и вечерних осмотров, мы вкладываем деньги и время, чтобы пациенты могли пройти самое глубокое обследование. Серьезное внимание предприятие стало уделять и санаторно-курортному лечению, мы заинтересованы, чтобы сотрудники Вернинского занимались профилактикой своих профессиональных заболеваний и возвращались на рабочие места здоровыми. В наших планах дальнейшая модернизация здравпункта, будем приобретать медоборудование, открывать новые медкабинеты. Мы не стоим на месте, например, современное оборудование теперь установлено и в нашей амбулатории на отдаленном участке Западный, – поделился планами директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Андрей Тодышев. Совсем недавно компании «Полюс Вернинское» в рамках четвертой всероссийской недели охраны труда на конкурсе «Здоровье и безопасность» был вручен диплом в номинации «Инновационные проекты» за внедрение современных методик прохождения медицинских осмотров. Безусловно, большой вклад в эту победу внес коллектив здравпункта. – Никакие производственные результаты не стоят потерянного здоровья, и мы в компании «Полюс Вернинское» уделяем самое пристальное внимание развитию медицины, чтобы наши сотрудники всегда могли получить врачебную помощь, проходили медицинские осмотры на самом современном оборудовании, – отметил управляющий директор компании Игорь Цукуров. – Считаю, что мы движемся в правильном направлении, это доказывает и планомерное снижение на предприятии заболеваний с временной утратой трудоспособности. Хочу поздравить работников здравпункта Вернинского ГОКа с их профессиональным праздником. Искренне благодарю вас за труд, высокий профессионализм, терпение и чуткость к пациентам. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и личного счастья! СПРАВКА: «Полюс Вернинское» – современное горнорудное предприятие, лидер золотодобычи Иркутской области и одна из ведущих бизнес–единиц компании «Полюс».

На предприятии непрерывно внедряются самые передовые системы автоматизации процессов. Сегодня на Вернинском работают последняя версия автоматизированной системы управления горнотехническим комплексом – «Wenco», программа обмена горно–геологическими данными – «Mine Vision», единственный в регионе проект «Mine-to-mill».

«Полюс Вернинское» отличают высокие стандарты в области культуры безопасности, экологического менеджмента и производственной системы. Гордость предприятия – рекордно высокий для России показатель извлечения золота из руды.

В 2018 году на Вернинском произведено более семи тонн золота. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: бодайбинский район

верные делу

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