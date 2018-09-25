Полуфиналы Байкальской лиги КВН пройдут в Иркутске

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Полуфиналы юбилейного десятого сезона Байкальской лиги КВН состоятся 27 и 28 сентября в 19:00 в актовом зале ИРНИТУ (Лермонтова, 83).

Как сообщает пресс-служба мэрии, игры проводятся при поддержке администрации Иркутска.

За выход в главную игру сезона – финал Байкальской лиги – сразятся сильнейшие команды КВН города и области: сборная муниципальных унитарных предприятий Иркутска, «Квартет» (ПИ ИГУ), «Посейдон Карлеоне» (ИСН ИГУ), «Первый поцелуй» (БГУ), «Боханский государственный университет» (п. Бохан), «Юридические лица» (ЮИ ИГУ), «Сальвадор» (БГУ) и «Браво, Джеймс!» (ИРНИТУ).

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