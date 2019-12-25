«Помогать просто»: РУСАЛ поддержит социальные проекты Иркутской области и Красноярского края

Иркутская область, Красноярский край, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проекты-победители ориентированы на оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам, социальным учреждениям, организацию помощи pro bono, а также проведение образовательных мероприятий для волонтеров. На днях Центр социальных программ РУСАЛа подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто». 63 лучших волонтерских проекта получат поддержку от компании . Максимальная сумма гранта для реализации каждой инициативы составит 50 тысяч рублей. – В этом году мы получили рекордное количество заявок на грантовый конкурс «Помогать просто» – 279. Его участники – люди совершенно разных возрастов и профессий – предлагают все больше нестандартных направлений и методов волонтерской деятельности. Это говорит о том, что конкурс не только обеспечивает поддержку актуальных для конкретного города инициатив, но и в целом расширяет волонтерское сообщество, развивает эмпатию и креативность среди тех, кто готов помогать нуждающимся, – рассказал порталу «Открытые НКО» Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа. В числе участников конкурса «Помогать просто» образовательные учреждения, социально ориентированные некоммерческие организации, неравнодушные жители и корпоративные волонтеры из Красноярского края, Иркутской области, Волгограда, Свердловской области, Мурманской области, Москвы, Кемеровской области, Саяногорска. Компания направит более 2,8 млн рублей на развитие 63 социальных проектов. Среди них — бесплатные парикмахерские услуги для пожилых людей и людей с особенностями развития в Красноярске и Саяногорске, организация работы инициативной группы по переработке пластика в Братске, создание инклюзивного музыкального ансамбля и театрального кружка для детей в Красноярске и Боготоле. Гранты также получат на проведение серии мастер-классов по техническому моделированию для детей в Шелехове, создание пространств для отдыха и развития детей в Ачинске, Братске и Тайшете, организация творческого и интеллектуального досуга для пенсионеров в Краснотурьинске и Назарове. Об этом сообщается на портале «Открытые НКО». СПРАВКА: Конкурс «Помогать просто» реализуется в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтёрства и направлен на вовлечение жителей городов в добровольческую и общественно полезную деятельность, поддержку инновационных решений в области благотворительности, а также на создание единого коммуникационного пространства для волонтеров. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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