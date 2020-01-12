Помощь ветерану оказали молодогварцейцы и партийцы ЕР в Иркутске

Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Активисты Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» совместно с партийцами «Единой России» в рамках федерального проекта «Выходной с ветераном» 12 января посетили дом ветерана Великой Отечественной войны Ириады Границкой и помогли ей в работе по хозяйству.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, активисты провели влажную уборку в доме и установили ночник над кроватью. Молодые люди расчистили придомовую территорию от снега и наледи во дворе дома 97-летней соотечественницы, чтобы обезопасить выход женщины на улицу.

– Мы начали новый 2020 год с оказания помощи Ириаде Границкой, ветерану Великой Отечественной Войны. Проект «Выходной с ветераном» наконец стартовал, и в преддверии 75-летия Великой Победы мы будем стараться как можно чаще навещать участников ВОВ, ведь в нашей стране ветеранов осталось всего около 70000 человек, – рассказал и.о. руководителя Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Даниил Литвинов.

Отметим, в январе на всей территории России в рамках года Памяти и Славы «Молодая Гвардия Единой России» запустила проект «Выходной с Ветераном». В Иркутской области проект реализуется при поддержке партии «Единая Россия».