Пополнение в Иркутском зоосаде: у семьи барсуков родился малыш

Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - У обитателей Иркутского зоосада случилось пополнение семейства. У барсуков Нюши и Марика родилась дочка. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Детеныш родился вскоре после того, как барсуки вышли из зимней спячки. Малыш всё время пищал, Нюша вытаскивала его из домика и таскала по вольеру.

– Такое поведение было обусловлено тем, что барсучиха не могла справиться с материнскими обязанностями, детеныш недоедал, плохо развивался и постоянно беспокоился, чем приводил в волнение и родительницу. Наши сотрудники приняли решение забрать малышку и перевести ее на искусственное вскармливание, – рассказали в пресс-службе зоосада.

Помощник ветеринара даже временно поселила маленькую питомицу у себя дома, поскольку ей требовалось практически беспрерывные внимание и уход.

Сейчас малышка быстро растет и активно познает мир. Питается четыре раза в день специальной смесью, богатой необходимыми витаминами.

У Марика и Нюши это уже третий приплод. Ранее барсучиха рожала только самцов, потому появление девочки в этом году стало для сотрудников зоосада приятной неожиданностью.

Также в пресс-службе пояснили, что барсуки – однолюбы. Они выбирают пару только раз в жизни и не расстаются с ней до конца. Беременность у самок может продолжаться от 271 дня до 450 дней. Детёныши рождаются слепыми и прозревают на 35-42 день, а в трехмесячном возрасте уже кормятся самостоятельно.