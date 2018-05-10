Популярностью у любителей игр пользуются онлайн-заведения, в том числе «Русский Вулкан»

Интернет, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-заведения, предлагающие игорные продукты, пользуются сейчас большой популярностью. Востребованность имеет и широко известный среди гемблеров онлайн-клуб «Русский Вулкан». Планку серьезного заведения клуб держит уже на протяжении многих лет, и каждый день открывает себя для новых клиентов.

Регистрация в клубе

Попав на страничку онлайн-заведения ру-вулкан-казино.ком, можно сразу увидеть предложение о регистрации. Тем, кому это подходит, например, для игр на реальные призы, участия в различных турнирах и акциях, необходимо будет пройти несложную процедуру. Она включает в себя заполнение небольшой анкеты. Там нужно указать:

личные данные;

платежные инструменты;

валюту, на которую пользователь собирается играть.

Второй способ регистрации – через соцсети. Весь процесс, по информации на сайте, занимает не больше трех минут.

Для тех, кто пройдет регистрацию, размещены интересные предложения. Например, плюс 12% к каждому депозиту, возвращение проигранного каждую пятницу, кэшбэк до 10%.

Разнообразие игр

Бросается в глаза разнообразие игр, представленных в онлайн-клубе. Сайт информирует, что игровые аппараты здесь собраны от лучших поставщиков игорных решений, игры лицензированы и имеют новейшее программное обеспечение. У игр разные тематики и жанры. Можно побывать в подводном царстве, в лихих девяностых, очутиться во временах Рамзеса II и т.д.

В целом пользователь может здесь найти:

игровые автоматы;

столы (рулетка, покер, баккара);

видеоигры;

аркадные эмуляторы;

лотереи.

Бесплатные предложения

Новичкам и тем, кто хочет совершенствовать свои игорные навыки и при этом не терять денежные средства, возможно, подойдет предложение о бесплатных играх. Для этого пользователю даже не нужна регистрация. Необходимо только выбрать понравившуюся игру и запустить демонстрационную версию. После старта демо-варианта игроку будут начислены виртуальные фишки. Игровой процесс будет вестись именно на них.

Привлекательный функционал

Сайт информирует клиентов о том, что у него имеется мобильная версия. Еще анонсированы быстрые выводы средств. Также говорится здесь о грамотной работе службы поддержки, которая оказывает клиентам помощь круглосуточно по техническим вопросам и игровым процессам.

Во вкладке «Отзывы» собраны общие положительные моменты, которые отмечают пользователи у данного сервиса.

На случай технических сбоев существует вкладка «Рабочее зеркало». Как известно, пользователи легко попадают оттуда в личный кабинет и начинают или продолжают игру.