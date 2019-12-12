Пострадавшие от паводка в Иркутской области получили новогодние подарки от компании En+ Group

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, продолжает направлять помощь пострадавшим от летнего паводка в Иркутской области. Компания доставила сотрудникам «Тулунугля» (входит в компанию «Востсибуголь», управляющую угольными активами En+) 1060 новогодних продуктовых наборов.

Осенью компания направила в адрес пострадавших коллег продуктовые наборы весом более 30 кг каждый и медицинские аптечки с самыми распространенными препаратами. В этот раз тулунчане получили два вида праздничных продуктовых наборов. В одном – деликатесы и консервы, в другом – сладкие подарки для детей сотрудников, сообщает пресс-служба En+ Group.

Напомним, что с первых дней стихийного бедствия в компании En+ Group был создан оперативный штаб по ликвидации последствий наводнения в Тулуне и Тулунском районе, где находится один из крупнейших угольных разрезов региона. Его разработкой занимается компания «Тулунуголь», входящая в состав угольных активов En+ Group.

Компания сразу же откликнулась на призыв местных властей о помощи, выделив автокраны, самосвалы и экскаваторы для разбора завалов и транспортировки унесенных домов, насосы, были организованы подвоз и раздача питьевой и технической воды. В кратчайшие сроки – за две недели – энергетики восстановили нарушенное паводком энергоснабжение в подтопленных Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском районах, подключив к электричеству дома десятков тысяч жителей Иркутской области.

Помимо этого, силами компании было организовано временное размещение пострадавших в гостиницах Черемховского разреза – еще одного угольного предприятия группы. Дети сотрудников, оставшихся без крова, были направлены в летние лагеря в Иркутской области. При содействии рабочих советов «Тулунугля» были созданы народные дружины для защиты от мародеров.

К новому учебному году сотрудники энергетических предприятий En+ из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярска, Иркутской области при содействии рабочих советов собрали и доставили в Тулун 342 школьных портфеля со всем необходимым. Помимо этого, пострадавшим коллегам была доставлена мебель, бытовая техника, различные предметы обихода, теплые вещи и тому подобное.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

– Беда, случившаяся с нашими коллегами в Иркутской области, не оставила равнодушным никого из сотрудников предприятий группы. Мы помогли и будем помогать восстанавливать разрушенное стихией хозяйство, налаживать нормальную жизнь на пострадавших территориях. Передаю благодарность всем, кто остался в Тулуне и продолжил свою работу, а также всем нашим коллегам, которые приняли активное участие в судьбе товарищей, оставшихся без всего самого необходимого в результате паводка.