Посвященная памяти о погибших во время геноцида армян встреча прошла у мемориала «Вечный огонь» в Иркутске

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель аппарата Законодательного собрания Иркутской области Дмитрий Авдеев 24 апреля принял участие в мероприятии, прошедшем в Иркутске у мемориала «Вечный огонь» в память о погибших во время геноцида армян в Османской империи. В этом году отмечается 103-я годовщина этих скорбных событий. Как сообщает пресс-служба ЗС, встреча у мемориала началась с выступления председателя городской общественной организации «Иркутское армянское культурное общество» Самвела Восканяна, который обратился к землякам. Затем участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания. Дмитрий Авдеев обратился к присутствующим от имени депутатов Законодательного собрания и спикера областного парламента Сергея Брилки. В своем выступлении он остановился на истории событий, напомнив, что 24 апреля 1915 года, начиная с арестов в столице Османской империи Константинополе и последовавшего за этим уничтожения сотен представителей армянской интеллигенции, начался первый этап истребления армянского населения. Следующий этап борьбы турецких властей с армянским населением – это воинский призыв в турецкую армию около 60 тысяч армянских мужчин, которые позже были обезоружены и убиты своими турецкими сослуживцами. Но самый страшный этап – депортация гражданского населения по национальному признаку с территории Османской империи, который называют «маршами смерти» женщин, детей и стариков в Сирийскую пустыню. Во время этого изгнания сотни тысяч людей были убиты турецкими солдатами, жандармами и курдскими, черкесскими бандами. Многие погибли от голода и эпидемий. Десятки тысяч были насильственно обращены в ислам. Как было отмечено, первым международным откликом на эти события стало заявление России, сделанное в мае 1915 года, в котором совершенное в отношении армянского народа насилие определяется как «преступление против человечности и цивилизации». Европарламент к памятной дате 100-летия депортации и массового уничтожения армян своей резолюцией 2015 года подтвердил, что насилие в отношении армян Османской империи в 1915-1917 годах было Геноцидом, а также строжайше осудил любые попытки отрицания данного факта. В своем обращении к руководителю Иркутского армянского культурного общества и всем представителям армянского народа, проживающим в Иркутской области, председатель ЗС Сергей Брилка подчеркнул: «Геноцид – одно из самых трагических событий в новейшей истории армянского народа. Это страшное событие служит одновременно объединяющим началом для рассеянных по всему миру армянских диаспор. В этот день в сотнях городов мира тысячи людей будут вспоминать эти трагические дни и месяцы и снова предостерегать от их повторения. Вместе с вами мы скорбим сегодня по погибшим в годы Геноцида и склоняемся перед памятью невинных жертв. Массовому убийству людей нет, и не может быть никаких оправданий». ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... дмитрий авдеев

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