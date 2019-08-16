Поздравление губернатора Иркутской области с Днем Воздушного флота России

Иркутская область, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Приангарья Сергей Левченко поздравил работников авиации с Днем Воздушного флота России.

Уважаемые работники и ветераны авиации! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем воздушного флота России и огромную благодарность за ваш нелегкий труд, требующий ежедневной подготовки, жесткой дисциплины, мужества и высокой ответственности!

Для Иркутской области авиация играет ключевую роль, позволяя жителям нашего региона преодолевать огромные расстояния и обеспечивая надежную связь северных территорий с областным центром.

От души хочу выразить благодарность специалистам воздушного транспорта, техникам, инженерам, специалистам наземных служб, летным экипажам за профессионализм, от которого зависит не только безопасность полетов, но и оперативная помощь в тушении лесных пожаров, аварийно-спасательное и медицинское обеспечение труднодоступных территорий.

Вместе с искренними поздравлениями по случаю профессионального праздника примите самые добрые пожелания крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия, неиссякаемой энергии для дальнейшей плодотворной работы на благо Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко