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02.06.2018

Поздравление с Днем города от председателя Думы Иркутска Евгения Стекачева

Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»),- Уважаемые иркутяне! Поздравляю вас с 357-летием города Иркутска!

Иркутск – город с богатой историей и культурой. Мы гордимся его красотой, гостеприимностью, уютом. Ведь это наши с вами родные улицы и вместе с вами мы делаем его еще лучше, еще комфортнее. День города – это своеобразный рубеж, переступая который мы подводим итоги сделанного.

Нельзя не сказать о том, что в последние годы иркутяне стали принимать активное, живейшее участие в работе по улучшению облика областного центра, в создании и совершенствовании инфраструктуры, формировании рекреационных пространств. Примером этому служит программа «Формирование комфортной городской среды».

Жители сами делают город таким, каким хотят его видеть – каждая инициатива получает внимание и каждое предложение подлежит обсуждению. Благодаря вам обустроены крупные общественные пространства, построены скверы, возводятся детские сады и школы. Все это – заслуга тех, кому небезразлично будущее Иркутска. Искренне благодарю вас за это.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам не терять энтузиазма, оставаться нашими главными помощниками. И пусть с каждым годом все больше людей присоединяется к нашему общему делу по превращению Иркутска в город, в котором хочется жить и в который хочется возвращаться. Крепкого здоровья, энергии, благополучия! С праздником!


Председатель Думы города Иркутска
Евгений Стекачев

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