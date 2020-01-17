Пожарное депо открыли в Порту Байкал

Слюдянский район, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Порт Байкал Слюдянского района открыли новое здание пожарного депо.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, ранее работники пожарной части №142 размещались в здании, не приспособленном для эксплуатации в качестве пожарного депо и не подлежащем капитальному ремонту. На поставку и устройство современного депо было израсходовано 9,3 млн рублей из областного бюджета.

Всего с 2013 по 2019 годы в Иркутской области было возведено 12 пожарных депо. В 2020 году планируется сдать в эксплуатацию еще три быстровозводимых объекта Пожарно-спасательной службы Иркутской области на общую сумму более 60 млн рублей. Это здания пожарных депо на два хода в поселке Пивовариха Иркутского района, на четыре хода в поселке Маркова Иркутского района, а также модульное здание для Северо-западного пожарно-спасательного отряда в Братске.