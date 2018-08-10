Пожарной сигнализацией в детской комнате «Акуна-Матата» в Шелехове занималась фирма без лицензии

Шелехов, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове пресечена незаконная деятельность частной охранной компании по обслуживанию автоматических средств пожарной сигнализации в детской комнате «Акуна-Матата».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, выяснилось, что занимавшееся этим ООО «Частная охранная организация «Эскорт» не имело лицензии на соответствующий вид деятельности.

Арбитражный суд Иркутской области привлек коммерческую организацию к административной ответственности с вынесением предупреждения. Кроме этого, руководителю детской комнаты внесено представление о расторжении договора обслуживания пожарной сигнализации с «Частной охранной организацией «Эскорт». Требование прокурора исполнено.

Напомним, 25 марта 2018 года вспыхнул пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. После этого в России к проблемы противопожарной безопасности возникло очень пристальное внимание. В местах массового пребывания людей начались проверки, в том числе внеплановые.

в Кемерово. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. После этого в России к проблемы противопожарной безопасности возникло очень пристальное внимание. В местах массового пребывания людей начались проверки, в том числе внеплановые. В Иркутской области проверке подлежат, согласно уточненным данным МЧС, 395 объектов с массовым пребыванием людей. Как минимум, в половине из них нашли нарушения.