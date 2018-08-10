|Общество
|11.08.2018
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Пожарной сигнализацией в детской комнате «Акуна-Матата» в Шелехове занималась фирма без лицензии
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Шелехов, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове пресечена незаконная деятельность частной охранной компании по обслуживанию автоматических средств пожарной сигнализации в детской комнате «Акуна-Матата».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, выяснилось, что занимавшееся этим ООО «Частная охранная организация «Эскорт» не имело лицензии на соответствующий вид деятельности.
Арбитражный суд Иркутской области привлек коммерческую организацию к административной ответственности с вынесением предупреждения. Кроме этого, руководителю детской комнаты внесено представление о расторжении договора обслуживания пожарной сигнализации с «Частной охранной организацией «Эскорт». Требование прокурора исполнено.
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