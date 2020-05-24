Пожилым саянцам волонтеры бесплатно раздадут защитные маски

Саянск, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Саянске волонтеры раздадут защитные маски гражданам старше 60 лет. Средства защиты в город 22 мая привезли по личной просьбе исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

О нехватке масок главе региона сообщили в ходе заседания штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории Приангарья, сообщает пресс-служба губернатора.

– В Саянске не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, но средствами защиты представители групп риска должны быть обеспечены. Особенно это касается людей старшего поколения. Чтобы и дальше держать ситуацию под контролем, помимо принятых здесь мер профилактики, важна и социальная ответственность самих горожан. Мы знаем, что в 70% случаев заболевание протекает бессимптомно. Соблюдая все меры предосторожности, жители защищают себя и своих близких, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Поступившие маски в количестве пять тысяч штук волонтеры будут распространять по заявкам людей старше 60 лет. Для этого в Саянске открыта горячая линия: 89086441010.

В волонтерскую группу входят более 60 добровольцев. Это активисты-общественники и студенты-медики. На встрече с главой региона молодые люди выразили желание помочь старшим коллегам в работе в обсерваторах и в инфекционных госпиталях.