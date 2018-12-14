Правительство Иркутской области – о цифрах и фактах минувшей недели

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Пресс-служба губернатора Иркутской области запустила проект «Цифры и факты», в котором подводит еженедельные итоги работы в регионе. Телеинформ предлагает ознакомиться с этой подборкой. • Презентация Иркутской области прошла 12 декабря в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в Москве. О социально-экономическом потенциале региона собравшимся рассказал глава Приангарья Сергей Левченко, в мероприятии приняли участие президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь, представители бизнеса Иркутской области и других регионов России. • Иркутская область в этом году получит 532,6 млн рублей из федерального бюджета в качестве поощрения за эффективную работу. По оценке Минэкономразвития России, за достижение высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала в 2017 году Иркутская область вошла в 20-ку регионов-лидеров. • В День Конституции в правительстве Иркутской области наградили двух детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. В этот же день были вручены паспорта граждан РФ 46 школьникам из шести муниципалитетов. • Геоинформационная система Иркутской области будет создана в регионе. Это система карт, отображающих действующие предприятия, объекты строительства, сельского хозяйства, социальной, культурной сферы, коммунальные, дорожные и транспортные сети, месторождения и многое другое. Система позволит видеть потенциал муниципалитетов и даст возможность наглядного анализа и планирования точек роста каждой территории в рамках реализации Госплана Иркутской области. • Внешнеторговый оборот Иркутской области с государствами - участниками Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за 9 месяцев 2018 года составил 4,6 млрд долларов США. Данные привел первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, подводя итоги участия в форуме глав регионов государств - членов ШОС. • Полигоны ТКО в Черемховском и Нижнеудинском районах Иркутской области планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году. В 2018-ом построен полигон в Казачинско-Ленском районе, разрабатывается проект мусороперерабатывающего комплекса под Ангарском. Также идет проектирование двух объектов в Ольхонском районе. Это мусороперезагрузочная и мусоросортировочная станции с элементами переработки ТКО. Завершено проектирование полигона с элементами сортировки, он будет построен в Слюдянском районе в рамках национального проекта «Экология». В планах на ближайшие десять лет – построить около сорока объектов по хранению твердых коммунальных отходов. • Фонд микрокредитования Иркутской области в рамках работы по господдержке бизнеса Приангарья в 2018 году выдал 197 займов на 281 млн рублей. Всего за два года работы Фонда было выдано 472 займа на 645 млн рублей в 35 муниципалитетах Иркутской области, в том числе из отдаленных северных районов. На предприятиях, воспользовавшихся услугами Фонда, сохранено более четырех тысяч рабочих мест и создано новых более тысячи. Фонд выдает займы представителям малого и среднего бизнеса от 50 тысяч до трех миллионов рублей на срок до трех лет по ставкам от 7,5 до 10% годовых. • В Иркутской области идет подбор участка под строительство регионального детского многофункционального медицинского центра «Областная детская клиническая больница». В настоящее время разработан проект медико-технического задания на проектирование комплекса детского медицинского центра с мощностью стационара на 980 коек. • В Иркутской области отмечено самое низкое за последние пять лет значение уровня регистрируемой безработицы – 0,93%. По этому показателю Иркутская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе. В региональном банке вакансий около 46 тысяч предложений от работодателей. Органами занятости по данным на 1 декабря 2018 года трудоустроено 44 613 чел. Обеспечена занятость более 1,2 тысячи граждан, имеющих инвалидность. По итогам девяти месяцев 2018 года обеспечено значительное увеличение фонда оплаты труда работников социальной сферы Иркутской области – на 25,5%. В результате средняя заработная плата в этой сфере за девять месяцев 2018 года составила 32 208 рублей. Иркутская область впервые за последние 17 лет вышла на второе место среди регионов Сибирского федерального округа после Красноярского края по уровню средней заработной платы. Это стало возможным после принятых в 2017 году мер по повышению заработной платы. Регион обеспечил исполнение указов президента Российской Федерации в части повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Средняя заработная плата основного персонала учреждений социальной сферы региона доведена до 100% и 200% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности. В 2018 году погашены долги по заработной плате на сумму более 132,2 млн рублей перед 1569 работниками. Из числа должников вышли 25 организаций и два индивидуальных предпринимателя. За 11 месяцев легализована трудовая деятельность более 24,6 тысяч граждан и более 440 работодателей легализовали заработную плату. По результатам работы по легализации «теневой заработной платы» за шесть месяцев обеспечено дополнительное поступление налога на доходы физических лиц в сумме 25,8 млн рублей. • Грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию добровольческих программ получил Иркутский региональный волонтерский центр на Всероссийском съезде руководителей волонтерских организаций и членов Ассоциации волонтерских центров России. Мероприятие прошло с 6 по 10 декабря в Кабардино-Балкарской Республике. Кроме того, Иркутский региональный волонтерский центр был признан одним из 15 лучших в России. • Переключение трансляции аналоговых каналов планируется провести в Российской Федерации в три этапа. Очередь Иркутской области наступит в третьем этапе – 3 июня 2019 года В рамках программы развития телерадиовещания «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр» создал на территории региона сеть цифрового эфирного телевещания, включающую 152 передающих станции. Охват населения Иркутской области, согласно системному проекту, составляет 96,8% населения области. Стопроцентный охват жителей Приангарья будет достигнут обеспечением телевизионного сигнала с помощью непосредственного спутникового вещания. Вне зоны цифрового эфирного наземного вещания находится 562 населенных пункта в 32 муниципальных образованиях Иркутской области, где проживает более 90 тыс. человек (3,2% жителей). Они получат бесплатный сигнал от спутниковых операторов «НТВ+» или «Триколор ТВ». • По итогам девяти месяцев текущего года экспорт продукции АПК из Иркутской области увеличился на 9% и составил 23,5 млн долларов США. Область входит в пятерку субъектов Сибирского федерального округа по объемам реализуемой за рубеж сельхозпродукции. В настоящее время на территории Иркутской области оказывается поддержка 100 инвестиционным проектам в сфере сельского хозяйства, на которые уже выделено субсидий на сумму порядка полумиллиарда рублей. В этом году фермерам и сельхозкооперативам было предоставлено 225 млн рублей бюджетных средств. Как ожидается, стимулирование этого направления в перспективе позволит не менее чем на 10% увеличить производство и реализацию их продукции. • За девять месяцев текущего года в государственную службу жилищного надзора Иркутской области поступило 2862 обращения граждан, связанных с неверным начислением платы за жилое помещение и коммунальные услуги. По выявленным службой нарушениям, управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации Приангарья вернули собственникам многоквартирных домов (МКД) необоснованно начисленные денежные средства за коммунальные услуги в размере более 2,5 млн рублей. • Проведение мероприятий в рамках выполнения муниципальных программ по профилактике правонарушений в Иркутской области за 2018 год способствовало стабилизации криминогенной обстановки на территории региона, число зарегистрированных преступлений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сокращено на 2,8% (с 42 299 до 41 098), снизился уровень преступности на улицах на 3,9% (с 9392 до 9029). Данные были приведены на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве Иркутской области. • В Иркутской области на 23% увеличилась раскрываемость наркопреступлений. За 11 месяцев сотрудниками правоохранительных органов выявлено 2764 наркопреступления. Ликвидировано 14 организованных преступных групп, действовавших в сфере наркобизнеса. Эти данные были озвучены на заседании антинаркотической комиссии Иркутской области. Казачинско-Ленский район признан победителем в конкурсе муниципальных программ 2018 года, направленных на профилактику наркомании. • Открытие Года театра, которым указом президента РФ Владимира Путина объявлен 2019 год, состоялось в Иркутской области. Церемония прошла в старейшем в регионе академическом драматическом театре им. Охлопкова. • Шесть объектов спорта построено в Иркутской области в 2018 году в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы. Возведены физкультурно-оздоровительные комплексы в Тайшете, Саянске, поселках Белореченский Усольского района и Тыреть Заларинского района, спортивно-оздоровительные комплексы в поселке Алексеевск Киренского района и поселке Уховский Куйтунского района. В 2017 году было введено в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных комплекса. • Комиссия подвела итоги конкурса на лучшее название Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске. По решению комиссии, победителем конкурса признан Иван Бигма, предложивший название «Байкал». ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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