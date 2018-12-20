Правительство Иркутской области – о цифрах и фактах минувшей недели

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Пресс-служба губернатора Иркутской области запустила проект «Цифры и факты», в котором подводит еженедельные итоги работы в регионе. Телеинформ предлагает ознакомиться с этой подборкой. • Иркутская область получила поддержку федерального уровня по вопросу выделения земель под строительство детского медицинского центра. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам встречи с министром науки и высшего образования России Михаилом Котюковым. Для начала реализации проекта необходимо выделить земельный участок общей площадью не менее 10-12 га. Наиболее перспективным для строительства центра является участок, расположенный в микрорайоне Юбилейный недалеко от взрослой областной клинической больницы, в состав которой входят областной перинатальный центр, Иркутский областной центр медицины катастроф. Это даст возможность для образования медицинского кластера в регионе. В настоящий момент территория находится в собственности Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Планируется, что в детском многофункциональном медицинском центре будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. • Премии за достижения в области культуры и искусства вручил губернатор Сергей Левченко. Ими отмечены девять творческих коллективов и авторов, создавших наиболее значительные произведения искусства в 2018 году. Отбор провела специальная комиссия. • На территории Приангарья разработаны и утверждены 44 региональных проекта, которые предполагается реализовать в рамках национальных проектов. На реализацию региональных составляющих в 2019-2021 годах будет направлено финансирование в объеме 91,5 млрд рублей: 41 млрд рублей из бюджета страны (в соответствии с проектами паспортов федеральных проектов) и 50,5 млрд рублей – из регионального. • Единые бухгалтерские службы планируется создать при министерствах Иркутской области. Они будут обслуживать сами министерства и все 612 автономных, казенных, бюджетных учреждений и органов власти, которые самостоятельно осуществляют ведение бухгалтерского и бюджетного учета. Первым на новую систему в течение 2019 года перейдет министерство культуры и архивов и 29 подведомственных ему учреждений. • В регионе планируется создание единого центра «Мой бизнес», в состав которого войдут Корпорация развития Иркутской области, Агентство инвестиционного развития, Иркутский областной гарантийный фонд, а также фонды развития промышленности, микрокредования, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В условиях кооперации институтов развития на единой площадке предприниматели могут получить полный спектр услуг и мер поддержки, оказываемых по принципу «одного окна». Реструктуризация снизит административные барьеры и повысит качество услуг, мер поддержки для предпринимателей в регионе. Все структуры будут размещены в одном здании в Иркутске – на централизованной коммуникационной площадке для сотрудничества региональных институтов развития с предпринимательским сообществом • Дополнительная мера соцподдержки установлена указом губернатора Иркутской области «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области». Речь идет о бесплатном обеспечении лекарственными препаратами детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей при амбулаторном лечении. Для бесплатного получения медикаментов законный представитель ребенка должен обратиться в управление социальной защиты населения Иркутской области по месту жительства. Прием заявлений и документов начнется с 24 декабря 2018 года. Предоставлять помощь в Иркутской области будут с 1 января 2019 года. • Перечень категорий граждан, имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, расширен. С 1 января 2019 года эту статью расходов берет на себя областной бюджет в случае, если собственник жилого помещения достиг 70 или 80-летнего возраста, и с ним проживает неработающий инвалид первой и (или) второй группы. Собственникам старше 70 лет предусмотрена денежная компенсация в размере 50%, старше 80 лет положена полная компенсация. • По инициативе губернатора Иркутской области Сергея Левченко принят региональный закон, по которому инвалидам первой группы будет компенсироваться 50% платы за содержание жилого помещения. Впервые эта льгота будет предоставляться собственникам жилых помещений. До этого по федеральному законодательству на нее имели право только инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, которые проживают в помещениях государственного и муниципального жилищных фондов. Сбор документов, необходимых для получения 50% компенсации, специалисты территориальных подразделений министерства соцразвития будут производить на дому у всех инвалидов первой группы с 9 по 20 января 2019 года. • Более 100 млн рублей было выделено на капитальный ремонт Дворца бракосочетания в Иркутске. За счет средств областного бюджета удалось спасти от повреждения 400 тысяч архивных актовых записей, восстановить часть витражей и покрытие террасы, отремонтировать фасад, крышу, стены, цокольный этаж, заменить инженерные коммуникации, провести оптоволоконный канал связи. • 13 школ на 7200 мест построено в регионе за 2016-2018 годы – это наибольшее число по всему Сибирскому федеральному округу. Часть объектов возводится в рамках государственно-частного партнерства. • В Иркутской области реализован проект по строительству сборно-разборных модульных зданий для размещения ветеринарных пунктов. В течение 2018 года введены пять таких зданий – в Байкальске, поселке Хужир на острове Ольхон, селе Парфеново Черемховского района, селах Гаханы и Хогот Усть-Ордынского Бурятского округа. В новых зданиях располагаются ветеринарные пункты и ветаптеки. • В рамках программы «Безопасный город» в Приангарье в следующем году планируется запустить 60 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ППД). На федеральных дорогах, расположенных на территории области, запустят в эксплуатацию девять рубежей контроля. Всего в области с 2019 года будут функционировать 118 комплексов фиксации, задача которых – ликвидация очагов аварийности • В период с 20 декабря текущего года и по 8 января 2019 года на территории региона пройдет более четырех тысяч различных праздничных мероприятий. Ежедневно в охране правопорядка будет задействовано более двух тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности и 200 единиц техники. Разрабатываются схемы движения транспорта, определяются зоны парковки в местах проведения мероприятий. Обеспечивать безопасность дорожного движения будут 160 экипажей. Особое внимание уделяется ликвидации несанкционированных парковок автотранспорта в местах проведения массовых мероприятий. • 39 общественных организаций включены в реестр молодежных и детских общественных объединений, которые могут претендовать в 2019 году на финансовую поддержку из регионального бюджета. Общая сумма поддержки составит 4 млн рублей. • На 2019 год Иркутской области выделено 414 млн 615,2 тысячи рублей из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы. Средства будут направлены на строительство 11 объектов спорта. Общий объем финансирования на строительство 11 спортивных объектов в 2019 году составляет 555 млн 835,7 тысячи рублей, из них 110 млн 214,2 тысячи рублей – из областной казны, 31 млн – из местных. • В 2019 году Иркутской области будет выделена субсидия из федерального бюджета в размере около 34,3 млн рублей на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта для сборных команд России. Из областного бюджета на эти цели будет направлено более 10,1 млн рублей. Средства пойдут в областные спортивные школы и областные спортивные школы олимпийского резерва на развитие 19 видов спорта, которые для Иркутской области являются базовыми. Это бобслей, конькобежный спорт, санный спорт, бокс, велоспорт-шоссе, дзюдо, легкая атлетика и другие. • Пять вокалистов из Иркутской области получили приглашение войти в состав Детского хора России. Он выступит в Государственном Кремлевском дворце 27 декабря на ежегодном концерте, который проводится по поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец Всероссийским хоровым обществом. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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