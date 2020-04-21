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Общество
21.04.2020

Правовая «горячая линия» волонтерского центра оказывает помощь жителям Приангарья

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На базе волонтерского центра «Единой России» работает горячая линия правовой помощи жителям Приангарья. Волонтеры-юристы ежедневно консультируют граждан и предпринимателей по самым разным правовым вопросам. Юридическую консультацию получили уже 59 человек.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, замсекретаря-руководитель Иркутской региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Николай Труфанов считает, что пандемия коронавируса ставит перед нами огромное количество вопросов. Один из главных – как не допустить в условиях распространения вируса серьезного экономического и как следствие, социального кризиса.

– Очень важно, чтобы действовали четкие и всем понятные правила. С одной стороны, необходимо, чтобы каждый чувствовал высокую меру ответственности за соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Это не игра, это вопрос здоровья и жизни! С другой стороны, все ограничительные меры должны применяться разумно, не усложняя и без того непростые условия жизни и работы жителей Иркутской области. Мы все понимаем, что эпидемия закончится и нужно будет как можно быстрее восстанавливаться, – сказал Николай Труфанов.

Он отметил, что всем россиянам, которые работают или остаются дома, нужна максимально полная информация не только о распространении вируса, но и о том, какие в этой связи действуют нормы и правила в стране, области, районе, конкретном населенном пункте.

– Сегодня источником такой информации стала юридическая горячая линия волонтерского центра «Единой России». Первые результаты уже есть. Мы видим конкретные проблемы, помогаем людям находить пути решения этих проблем. Это непростая работа, но она сейчас очень важна. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших специалистов, которые работают на «горячей линии». Предстоит решить еще много вопросов, но я уверен, что все вместе мы справимся, – подчеркнул руководитель региональной общественной приемной партии.

Задача центра – помочь разобраться с негативными последствиями в условиях ухудшающейся экономической ситуации. В частности, предотвращение конфликта и недопонимания между предпринимателями и властями в условиях правовой турбулентности. Так, к примеру, предпринимательница из районного центра Иркутской области жаловалась на действия представителей администрации. По ее словам, местные власти незаконно пытались закрыть ее предприятие, в связи с чем она и обратилась в волонтерский центр за помощью.

– У меня сложилась непростая ситуация, я руководитель предприятия розничной торговли товаров первой необходимости. Муниципальные власти контролируют открытие и закрытие торговых точек. После 4 апреля появилась информация о возможности открыться – мы открылись. Но местные власти начали «по-особому» трактовать все существующие указы. В агрессивной форме требовали закрыться, запугивали. Я была в растерянности, обратилась в волонтерский центр. Юрист грамотно и корректно разъяснил мне все моменты. Вместе мы отстояли возможность работать, не нарушая какие-либо правила. Нам предпринимателям сейчас нужна помощь, мы с трудом выживаем, с трудом оплачиваем коммунальные счета, сохраняем трудовой коллектив. Хотелось бы, чтобы власти помогали, а не добивали окончательно, – рассказала предпринимательница.

Как пояснил главный юрист центра Дмитрий Брянский, к вопросу о привлечении предпринимателей к административной ответственности по статье 20.6.1. КоАП РФ в связи с реализацией товаров первой необходимости на ряду с товарами, не относящимися к таковым, исходить нужно из следующего. Распоряжением правительства РФ от 27 марта 2020 года №762-р установлен рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Список товаров может дополняться прочими на уровне субъектов РФ. Следует обратить внимание, что согласно пункту 4 этого распоряжения при реализации хотя бы одного из товаров первой необходимости закрепленного в перечне допускается реализация товаров в перечень не включенных. Указом губернатора Иркутской области от 29 марта 2020 года №67-уг утвержден перечень товаров первой необходимости, реализуемых на территории Иркутской области. Нормативно-правовыми актами, регулирующими реализацию товаров первой необходимости, не установлено каких-либо условий деятельности относительно соотношения реализации доли товаров первой необходимости и иных товаров.

– То есть не имеет значения, больше реализуется товаров первой необходимости или иных товаров. Пока в правоприменительной практике исходят из того предусмотрена ли реализация этого товара в видах экономической деятельности вашей организации. Мы исходим из статьи 55 Конституции, права и свободы в подобной ситуации ограничиваются только для достижения определенной цели. Приходится сталкиваться с тем, что ограничения, установленные компетентным органом, толкуются расширительно, в этом случае пытаемся донести свою позицию до правоприменителя. Наша задача в этой ситуации четко объяснить гражданам как их права, так и их обязанности. Предупредить противоречия между уполномоченными органами с одной стороны и предпринимателями, гражданами с другой. В этот сложный для всех период защитить права и свободы слабого перед сильным – наш приоритет, – рассказал Дмитрий Брянский.

Для того чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номеру: 8-914-005-19-05.

Ранее руководитель Волонтерского центра, секретарь ИРО партии «Единая Россия» Сергей Сокол направил обращения о необходимости принятия срочных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в адрес врио губернатора и председателя профильной межфракционной комиссии Госдумы Дмитрия Сазонова. C полным списком этих мер можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Волонтерский центр по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса в Иркутской области действует на базе общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.

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