Праздничное мероприятие «Ура, каникулы!» пройдет в Иркутске в День защиты детей

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Праздничное мероприятие «Ура, каникулы!» пройдет в Иркутске в сквере имени Кирова 1 июня. Его организатор – департамент образования администрации Иркутска. Как сообщает пресс-служба мэрии, старт празднику в 11.00 даст флешмоб «Иркутск – город детства» с участием тысячи школьников. Далее на главной сцене начнется концерт творческих коллективов, солистов, педагогов учреждений дополнительного образования города. Кроме того, c 10.00 будут организованы более 30 бесплатных мастер-классов на творческом Арбате «Город мастеров» от лучших педагогов дополнительного образования. В сквере будут работать интерактивная площадка, бесплатный планетарий, импровизированный цирк-шапито, пройдут игры по командообразованию, веселые конкурсы, демонстрация достижений юных победителей городских, региональных, международных соревнований. Также запланировано открытие аллеи «Звёзды светят всем», состоятся дискуссионные площадки для родителей и многое другое. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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