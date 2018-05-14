Праздник Троицы в Иркутске отметят 27 мая

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Праздник Троицы пройдет в Иркутске на острове Юность 27 мая, а перед этим на 19 мая намечен семинар-практикум «Троицкое гулянье». На него открыта предварительная запись.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска, в программе семинара – разучивание троицких песен, игр и хороводов, знакомство с троицкими обрядами (троицкие ходы-шествия, обряды с березкой, кумление, троицкая трапеза, гадание на венках), обучение плетению венков, консультации по шитью традиционного женского сарафана и так далее.

КООРДИНАТЫ:

Семинар проведут в филиале музея истории города «Дом ремесел» по ул. Декабрьских Событий, 102 (вход со стороны кинотеатра «Звездный»). Предварительная запись по телефону: 8 (3952) 204-494.