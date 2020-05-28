Празднование Дня города Иркутска проведут в онлайн формате 6 июня

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Празднование Дня города Иркутска планируют провести в онлайн формате 6 июня. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой и невозможностью проведения массовых мероприятий из-за ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Традиционное празднование перенесено на вторую половину августа, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– В первый выходной день июня мы должны были отмечать любимый иркутянами праздник – День города. Однако мы, как организаторы, не можем рисковать здоровьем жителей областного центра, поэтому было принято решение о переносе праздника. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и в регионе в целом. А 6 июня мы предлагаем отметить День города Иркутска в онлайн-формате, – отметил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.

6 июня на различных интернет-, радио- и телевизионных площадках пройдет более пятидесяти выставок, конкурсов и онлайн-показов.

Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова подготовит к 6 июня цикл онлайн-экскурсий по интересным местам областного центра. Также начнутся онлайн-конкурсы на знание истории Иркутска и истории Дня города.

Совместно с издательским домом «Комсомольская правда» администрация города Иркутска объявляет онлайн-конкурс талантов «Твой звездный выход». Старт конкурса будет дан 6 июня, а награждение победителей и финальный концерт состоятся на острове «Юность» в День города в августе.

Еще один конкурс «Спой в прямом эфире с радио MCM» пройдет в эфире иркутской радиостанции. Победитель также получит право выступить на большой сцене в День города в конце лета.

Иркутская телекомпания АИСТ планирует 6 июня напомнить горожанам, каким был праздничный концерт с участием известной рок-группы «Чайф» в День города в прошлом году. А телеканал «ТИВИСИ» объявляет целый марафон онлайн-концертов. Зрители смогут услышать джазовые композиции в исполнении коллектива «Доктор Джаз», классическую музыку от Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии под руководством маэстро Илмара Лапиньша, произведения из разных эпох в исполнении коллективов «Дядя Гоша», «Напалм Дэнс» и «Stempline».

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий продолжится виртуальный проект «Минута Памяти». Напомним, на конкурс принимаются видеоролики с рассказами о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Из видеоматериалов участников будет составлен сборник историй о ветеранах войны. Подать заявку на участие и прикрепить ссылку на ваш видеоролик можно на сайте минутапамяти.рф.

Ознакомиться с подробным планом праздничных мероприятий, посвященных 359-летию города Иркутска, можно на официальном сайте администрации .