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02.06.2018

Председатель Заксобрания области Сергей Брилка поздравляет жителей Иркутска с Днем города

Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»),  - Дорогие земляки! Уважаемые жители города Иркутска! От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области сердечно поздравляю вас с Днем города – замечательным праздником столицы Приангарья!

С каждым годом наш любимый Иркутск расцветает и хорошеет, сохраняя при этом свою уникальную самобытность – старинное деревянное зодчество, архитектуру, свойственную духу первопроходцев Сибири, торговых и служивых людей – мужественных, сильных и  хозяйственных, не чуждых прекрасного и хорошо образованных.

Набережная красавицы Ангары – одна из самых длинных благоустроенных  прибрежных зон среди крупнейших сибирских городов,  храмовые комплексы и памятники, исторические кварталы и скверы, атмосфера центральных улиц, «иркутское барокко» – наш город хранит в своем облике следы разных эпох и укладов. Важно, что Иркутск в последние годы обогатился и современными элегантными жилыми застройками, спортивными сооружениями, библиотеками, бизнес-центрами и учреждениями культуры, которые отражают самые актуальные технологии архитектуры, строительства и технического оснащения.

Мы все вместе потрудились, чтобы сделать столицу Восточной Сибири такой, какой предстает она перед гостями города – цветущей, ухоженной, удобной для горожан, интересной для туристов. Во многом этому способствовала и успешная реализация в Иркутске программы «Комфортная городская среда», та инициатива и ответственность, которую проявили жители и власти города в благоустройстве своих придомовых территорий и общественных пространств.

Пусть же и дальше любовь горожан к своему дому и забота города о людях, которые в нем живут, создает неповторимую атмосферу нашего с вами Иркутска, пусть звучит на его улицах детский смех, расцветают улыбками лица прохожих! От всего сердца желаю иркутянам и всем жителям Приангарья ясного мирного неба над головой, благополучия, процветания и хорошего настроения!



Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области
Сергей Брилка

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