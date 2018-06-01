|Общество
|02.06.2018
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Председатель Заксобрания области Сергей Брилка поздравляет жителей Иркутска с Днем города
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Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Дорогие земляки! Уважаемые жители города Иркутска! От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области сердечно поздравляю вас с Днем города – замечательным праздником столицы Приангарья!
С каждым годом наш любимый Иркутск расцветает и хорошеет, сохраняя при этом свою уникальную самобытность – старинное деревянное зодчество, архитектуру, свойственную духу первопроходцев Сибири, торговых и служивых людей – мужественных, сильных и хозяйственных, не чуждых прекрасного и хорошо образованных.
Пусть же и дальше любовь горожан к своему дому и забота города о людях, которые в нем живут, создает неповторимую атмосферу нашего с вами Иркутска, пусть звучит на его улицах детский смех, расцветают улыбками лица прохожих! От всего сердца желаю иркутянам и всем жителям Приангарья ясного мирного неба над головой, благополучия, процветания и хорошего настроения!
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