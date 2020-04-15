Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Представителей конфессий Приангарья призывают не проводить праздничных богослужений с массовым скоплением людей. Об этом 15 апреля рассказал Игорь Кобзев в ходе видеоконференции с полномочным представителем президента в СФО Сергеем Меняйло.

Как сообщает пресс-служба главы региона, совещание было посвящено мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Полпред президента РФ также призывает всех верующих и глав конфессии не нарушать режим самоизоляции и воздержаться от посещения религиозных учреждений. Тем более, что в таких условиях будет невозможно соблюдать социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические нормы.

На видеосвязи были все руководители регионов, входящих в Сибирский федеральный округ. По данным на день 15 апреля в СФО 355 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 63 из них – только за последние сутки. И эта цифра продолжает расти.

На ВКС обсудили и готовность коечного фонда каждого региона. Полпред президента подчеркнул: сейчас надо мобилизовать все усилия и обеспечить медицинские учреждения всем необходимым для оказания квалифицированной помощи, в частности, особенно перераспределить аппараты ИВЛ между больницами.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что на данный момент в регионе предполагается выделение 1210 коек для пациентов с коронавирусом, определен перечень медицинских организаций для приема этих больных.

Кроме того, в регионе готовы 11 обсерваторов, где на сегодняшний день находится 372 человека (как жители области, так и транзитные пассажиры). В обсерваторы направляются все граждане, прибывающие из-за границы.

– Для нас первоочередными остаются требования по жесткому контролю соблюдения всех санэпиднорм. Особое внимание – проведению дезинфекции помещений и общественного транспорта, – подчеркнул Игорь Кобзев.