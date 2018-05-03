В Иркутской области вручат премии Заксобрания в сфере молодёжной политики

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по социально-культурному законодательству рассмотрел ходатайства о награждении премией Законодательного собрания Иркутской области в сфере молодёжной политики по номинациям, профильным деятельности комитета. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Заседание комитета прошло 3 мая под председательством Ирины Синцовой. Всего в комитет поступило 60 ходатайств, больше всего претендентов в номинации «Культура и искусства» – 24 человека.

В ходе рассмотрения заявок парламентарии одобрили 18 ходатайств, в частности, внимание обращалось на соответствие номинанта условиям конкурса и полноту комплекта необходимых к представлению документов.

Ходатайства, одобренные профильными комитетами, будут вынесены на рассмотрение конкурсной комиссии. Вручение премий Законодательного собрания Иркутской области в сфере молодежной политики состоится 27 июня в День молодежи.

Говоря о значении такой поддержки инициативных, творчески и инновационно мыслящих представителей молодого поколения, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка подчеркнул, что молодежь должна чувствовать внимание, заинтересованность региона в сохранении перспективных кадров в Приангарье.