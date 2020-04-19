Преподаватели психфака ИГУ помогают иркутянам справиться со стрессом из-за пандемии

Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Справиться со стрессом, возникающим из-за пандемии и принимаемыми мерами по ее сдерживанию, помогают иркутянам сотрудники факультета психологии Иркутского государственного университета.

К работе их как профессионалов своего дела с прошлой недели привлекло ГУ МЧС по Иркутской области, сообщает пресс-служба ИГУ. Напомним, что с конца марта в Иркутской области работает единый круглосуточный телефон горячей линии по вопросам защиты от коронавируса.

– Идея привлечь психологов Иркутского государственного университета была озвучена на одном из совещаний врио губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева с членами регионального правительства. Сейчас все жители Иркутска испытывают большое физическое и эмоциональное напряжение, и квалифицированная психологическая помощь может оказаться очень кстати. Я очень горжусь сотрудниками факультета психологии, которые, несмотря на большой объем часто совершенно новой для них деятельности, связанной с переходом на новые формы образовательной деятельности в условиях эпидемии, сразу откликнулись на просьбу и организовали эту, безусловно, очень важную в настоящий момент работу, – говорит врио ректора ИГУ профессор Александр Шмидт.

Всего от факультета задействовано 16 человек, в том числе три доктора психологических наук и пять кандидатов психологических наук. Специально для их практической деятельности в сжатые сроки разработаны методические рекомендации.

– На телефон горячей линии поступают самые разнообразные звонки. Многие граждане в нынешний период испытывают разные эмоциональные реакции: агрессию, панику, стресс и другие. Для работы с острыми эмоциональными состояниями требуются квалифицированные психологи. Также большая нагрузка ложится и на сотрудников колл-центра, а это также требует работы по снятию стрессового напряжения. Кроме того, важно обучить их техникам релаксации и медитации для стабилизации своего состояния, – говорит старший преподаватель факультета психологии ИГУ Иван Глебец.

В рамках взаимодействия ГУ МЧС по Иркутской области и факультета психологии ИГУ организован график дежурств специалистов-психологов. Работа ведется дистанционно – по телефону, что обеспечивает соблюдение режима самоизоляции и гарантирует сохранность здоровья.