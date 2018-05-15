При коррекционных школах Иркутской области откроют летние площадки

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области летом 2018 года при пяти коррекционных школах в пилотном режиме откроют площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Летние площадки будут организованы при специальных (коррекционных) школах № 1 и №4 Иркутска, специальных (коррекционных) школах № 2 Ангарска, № 3 Тулуна и Бодайбо. Планируется, что на базе своих учебных заведений в общей сложности отдохнут 180 ребят. На эти цели из областного бюджета выделяется около двух миллионов рублей.

По данным министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой, уже сформированы списки лиц, задействованных в летней кампании, определены сроки работы, медицинского осмотра, поставок продуктов питания.

Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, в этом году объём финансирования детской оздоровительной кампании из средств областного бюджета увеличен на 32 млн рублей. В целом на финансирование детской оздоровительной кампании 2018 года в областном бюджете предусмотрено 658,3 млн рублей.

Всего в этом году запланировано заключить 113 контрактов для организации отдыха и оздоровления детей для приобретения 33 тысяч путёвок. С 9 января 2018 года подано более 24 тысяч заявлений на предоставление путёвки.