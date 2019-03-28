При поддержке депутатов Заксобрания Приангарья частицу мощей святителя Иннокентия доставили в Ангу

Качугский район, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Частицу мощей святителя Иннокентия (Вениаминова) доставили на его родину в село Анга Качугского района. Их доставку в областной центр, а затем и в Ангу организовал депутат Законодательного собрания Иркутской области от северных территорий Николай Труфанов.

Как сообщает пресс-служба ЗС, 28 марта парламентарий вместе с сенатором Совета Федерации РФ от Иркутской области Сергеем Брилкой и настоятелем Свято-Иннокентьевского храма иереем Максимом Кузнецовым доставили ковчег с мощами в Ангу.

Сразу после доставки ковчега в Иркутск службы прошли в часовне в терминале внутренних линий аэропорта и во Входоиерусалимском храме, а по дороге в Ангу были сделаны остановки в селе Хомутово Иркутского района, поселках Усть-Ордынский и Баяндай.

Как рассказал Николай Труфанов, доставить на родину святителя частицу мощей, которые находятся в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, было решено после обращения митрополита Иркутского и Ангарского Вадима к Святейшему Патриарху Московского и всея Руси Кириллу. В Свято-Иннокентьевском храме в Анге мощи святителя Иннокентия будут находиться на постоянной основе. На Пасхальной неделе, которая начнется 22 апреля, в Анге состоятся праздничные мероприятия.

– Святитель Иннокентий был не только миссионером, религиозным деятелем, но и ученым, просветителем и государственником. И это событие имеет огромное значение не только для отдаленного северного села Анга, но для всех православных паломников, приезжающих сюда, всех верующих людей, а также для общественности, – подчеркнул Николай Труфанов.

Напомним, финансовую помощь в приобретении мощевика для транспортировки и хранения святых мощей святителя Иннокентия (Вениаминова) оказал депутат Законодательного собрания Иркутской области Александр Вепрев, к которому также обратился настоятель Свято-Иннокентьевского храма села Анга.