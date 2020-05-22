При поддержке Фонда Андрея Чернышева в домах ветеранов Братска и района будут установлены пожарные извещатели

Братск, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Накануне директор Фонда «Сибирский Характер» Яна Синявская передала инспекторам госпожнадзора автономные дымовые извещатели.

Сверхчувствительные приборы были приобретены на средства благотворительной организации, и в ближайшее время будут установлены в домах участников Великой Отечественной войны, проживающих в Братске и районе, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».

– Надеюсь, что приобретенное нами оборудование позволит уберечь ветеранов от беды, если в их доме случится пожар. Автономные приборы оперативно отреагируют на появление в помещении дыма и тут же оповестят хозяев характерным звуковым сигналом, который способен разбудить даже крепко спящего человека, – отметил основатель Фонда, депутат Государственной думы РФ Андрей Чернышев.

Для работы приборов не требуется подключение к электросети и пульту управления. По статистике, использование автономных пожарных извещателей позволяет сократить число пожаров в среднем на 30%, а человеческих жертв – почти на 70%.