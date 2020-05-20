Прибывшую в Иркутск из Новосибирска семью с ребенком по решению суда поместили в обсерватор

Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска принудительно поместил в обсерватор на 14 дней мужчину, женщину и ее несовершеннолетнего ребенка, прибывших в областной центр из Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба суда, все трое прилетели в Иркутск 8 мая рейсом, у одного из пассажиров которого был подтвержден коронавирус. Всем, кто с ним контактировал в самолете, выдали постановления о помещении на изоляцию в обсерватор сроком на 14 календарных дней.

– Все трое административных ответчиков от исполнения постановления в добровольном порядке отказались. По решению суда они помещены в недобровольном порядке в обсерватор на срок 14 календарных дней с даты прибытия в Иркутск, – отмечают в суде.