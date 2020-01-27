|Общество
|28.01.2020
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Прием граждан по личным вопросам проведет Александр Якубовский в четверг в Иркутске
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Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы, член президиума генерального совета партии «Единая Россия» Александр Якубовский проведет прием граждан по личным вопросам в Иркутске в четверг 30 января с 9.00 до 11.00.
Как сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия», прием пройдет в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева по адресу: Иркутск, ул. Российская, 20. Запись на прием по тел.: 8(3952) 24-02-73 или на сайте