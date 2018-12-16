Прием заявлений на бесплатные лекарства для детей из малоимущих семей Приангарья начнется с 24 декабря

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области прием заявлений на бесплатное обеспечение лекарствами детей из малоимущих семей начнется с 24 декабря.

Дополнительная мера соцподдержки установлена указом губернатора Иркутской области «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных категорий граждан в Иркутской области», отмечают в пресс-службе главы региона. Речь идет о бесплатном обеспечении лекарственными препаратами детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей при амбулаторном лечении.

Для бесплатного получения медикаментов законный представитель ребенка должен обратиться в управление социальной защиты населения Иркутской области по месту жительства. Прием заявлений и документов начнется с 24 декабря 2018 года. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, свидетельства о рождении детей или же паспорта тех, кто достиг уже 14 лет. Также необходимо предоставить свидетельство о браке и составе семьи, документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за предшествующие полгода. Соответствующие документы нужны, если ребенок усыновлен или находится под опекой. Подробную информацию о пакете документов, необходимых для обеспечения лекарственными препаратами детей из малоимущих семей, можно узнать в управлениях социальной защиты населения региона.

Предоставлять дополнительную меру социальной поддержки в Иркутской области начнут с 1 января 2019 года.

Если малоимущие семьи уже имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, в соответствии с законом Иркутской области №63 «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», то они должны выбрать одну из двух мер соцподдержки.